Las mejoras realizadas en Villena gracias a un taller de empleo

Los 20 alumnos del taller de empleo en las especialidades de Albañilería y Pintura han desarrollado más de 50 actuaciones dentro de su curriculum de prácticas en instalaciones y espacios municipales, principalmente en el Santuario de las Virtudes, el mercado, el exterior del futuro espacio del Archivo Municipal y la avenida Ruperto Chapí.

La edil de Empleo y Formación, Paula García, ha explicado este martes que estas tareas permiten consolidar las clases teóricas en cualquiera de las dos especialidades y mejorar algunos espacios públicos con actuaciones básicas.

Los inscritos en el taller de empleo de “Actividades auxiliares en agricultura” han realizado sus prácticas reales en lugares como el Mirador de las Cruces, los alrededores del colegio público El Grec, así como en diferentes parques y jardines municipales.

Trabajos de pintura en el Mercado Municipal / INFORMACIÓN

A lo largo de estos meses, el equipo de Pintura ha trabajado en el entorno del Paseo Chapí, donde ha acometido tareas de masillado y lijado de las letras conmemorativas de la ciudad y mejora de su peana.

Parte de las actividades formativas se han centrado en el Santuario de las Virtudes como en la Vivienda del Conserje. En estas instalaciones, el grupo de albañilería ha ejecutado el cerramiento de cartón yeso para la protección de pinturas al fresco, ha reparado baldosas del pavimento y algunos revestimientos de paredes y techos. Sus compañeros de Pintura, han sido los encargados de las mejoras en paredes y techos, así como en el lijado de la carpintería de madera exterior.

Trabajos de pintura en el Santuario / INFORMACIÓN

En este mismo espacio, esta vez en la zona del Claustro, se ha acometido tareas para solventar daños en suelo y paredes, algunos por la humedad y otros el paso del tiempo, siempre en lugares no protegidos. Las tareas han sido actuaciones menores, pero que permite mejorar la estética de este entorno como la accesibilidad y su protección.

Mercado Municipal

En el Mercado Municipal, se ha actuado en la zona de carga y descarga, en el acceso de la escalera de acceso al Recinto Ferial y en la sustitución del falso techo. El resultado es la mejora de espacios que estaban deteriorados y la mejora de la seguridad en algunos pasos de trabajo o de tránsito de los consumidores. También han trabajado en la parte exterior del inmueble que, una vez adecuado en su interior, acogerá el Archivo Municipal.

Taller de carpintería

Este alumnado, que comenzó su formación en febrero, no ha actuado aún en espacios públicos porque se encuentra en la fase de formación teórica y práctica en taller. No obstante, para completar sus lecciones teóricas, sí han realizado salidas a entornos donde tendrán que actuar para preparar los trabajos. Se trata de las instalaciones de Aula Innova, la fuente de la Pinada de la Virgen, el Mirador de las Cruces y en el Mercado Municipal.