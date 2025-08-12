¿Por qué Villena va a expropiar un céntrico inmueble en ruinas?

El Ayuntamiento de Villena expropiará un problemático edificio del centro de la ciudad para acabar con las incidencias que genera y recuperarlo. La concejalía de Patrimonio ha anunciado este martes la expropiación del inmueble de la calle Puerta del Molino, en situación de ruina desde hace décadas, para un futuro uso público.

El edil de Patrimonio de Villena / INFORMACIÓN

El responsable de la concejalía de Patrimonio y Vivienda, Javier Martínez, ha anunciado que el Consistorio procederá a la expropiación del inmueble situado en el número 3 de la calle Puerta del Molino, un edificio en estado de ruina cuya situación de abandono ha generado múltiples inconvenientes a la ciudadanía en los últimos meses.

El deterioro de la vivienda, de propiedad privada, ha obligado a realizar intervenciones de urgencia con carácter subsidiario para evitar su colapso y ha provocado el cierre de la vía pública por riesgo de desprendimiento en repetidas ocasiones.

El precio de compra estipulado por el Jurado Provincial de Expropiación es de 52.000 euros, seis veces menos de lo que pedían los propietarios

Discrepancias con el precio

Este expediente, que ha sido prioritario para el Gobierno Local, llega a su fase final después de que el Jurado Provincial de Expropiación haya fijado el valor de la vivienda en 52.000 euros, muy por debajo de los 319.000 euros que reclamaban los propietarios. Es decir, seis veces menos de lo que pedían los dueños.

De todas formas el Ayuntamiento había estimado su valor en torno a los 30.000 euros, siguiendo las tasaciones de técnicos municipales y externos. Por ello, recurrirá esta decisión para ajustarla aún más al estado real en el que se encuentra el inmueble.

“Considerábamos desproporcionada la cantidad solicitada, que buscaba generar un lucro personal con una vivienda completamente abandonada" Javier Martínez — Concejal de Patrimonio y Vivienda

El edil de Patrimonio ha afirmado que “considerábamos desproporcionada la cantidad solicitada, que buscaba generar un lucro personal con una vivienda completamente abandonada. Este resultado, más cercano a la propuesta municipal, no supondrá un incremento de impuestos para los vecinos y vecinas de Villena”.

Antes de final de año

El Jurado Provincial ha tenido en cuenta la situación de ruina del edificio, lo que ha permitido reducir el valor del suelo del inmueble. Una vez se formalice la expropiación, prevista antes de que finalice el presente año, el Ayuntamiento estudiará la mejor forma de asegurar la estructura y evaluar su uso posterior, que deberá ser de carácter dotacional, tal y como establece su grado de protección.

No obstante, la dificultad de accesibilidad y el mal estado de la edificación condicionan su posible aprovechamiento cultural, por lo que se analizarán alternativas para destinarlo a instalaciones públicas compatibles con su conservación.