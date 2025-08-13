La Diputación destina 1,7 millones de euros en el Alto y Medio Vinalopó a través del Plan +Cerca

La Diputación de Alicante inyectará 1,7 millones de euros en una veintena de municipios del Alto y Medio Vinalopó a través del Plan +Cerca, una aportación que beneficiará a una población superior a los 250.000 habitantes. Así lo han detallado este miércoles las diputadas provinciales de ambas comarcas, Carmen Sellés y Magdalena Martínez.

Según han trasladado las responsables de las áreas de Arquitectura y Medio Ambiente, respectivamente, este programa inversor, que la institución ha elevado económicamente la partida de 6 millones iniciales, hasta superar los 15 millones de euros, introduce un nuevo criterio de distribución con el que se refuerzan las ayudas a los municipios de la provincia de menos de mil habitantes, que acaparan la mitad de la cuantía. El pasado año fueron 30 millones, lo que ha generado polémica en la Institución Provincial y las críticas desde la izquierda.

La modificación de las bases ha propiciado, asimismo, ampliar hasta finales de agosto el plazo para presentar solicitudes, según ha recordado Sellés, quien ha destacado que el Plan +Cerca permitirá a los ayuntamientos de ambas comarcas “disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos, entre otras infraestructuras”.

Por su parte, Martínez ha insistido en que la prioridad de la Diputación “es atender las necesidades de las localidades que disponen de un presupuesto más ajustado y menor número de habitantes”.

Este paquete de ayudas que asciende en el Alto y Medio Vinalopó a 1.728.855 euros, según han trasladado ambas diputadas, permite a los consistorios “decidir el destino de dichos fondos según sus necesidades y prioridades, un hecho que demuestra la sensibilidad de la institución provincial a la hora de propiciar que el dinero llegue cuanto antes a las arcas municipales”.

En este sentido, tanto Carmen Sellés como Magdalena Martínez han recordado que el Gobierno de España ha reactivado las reglas fiscales que impiden a las entidades locales utilizar sus ahorros para destinarlos a las demandas requeridas por los vecinos. Por ello, han reclamado al Ejecutivo central “flexibilidad en la regla de gasto y responsabilidad y compromiso para aprobar cuanto antes los Presupuestos Generales”.

Algunos municipios como Camp de Mirra, con 445 habitantes, recibirá una media de 334,33 euros por habitante, mientras que otros como Algueña, con 1.342, tendrán una aportación de 76 euros por habitante.

Listados de municipios beneficiados (por demarcación judicial)

Beneixama

95.580 euros

Biar

134.680 euros

Camp de Mirra

148.775 euros

Cañada

86.500 euros

Castalla

62.000 euros

Onil

62.000 euros

Sax

62.000 euros

Villena

62.000 euros

Agost

62.000 euros

Algueña

102.260 euros

Aspe

62.000 euros

Elda

62.000 euros

Hondón de las Nieves

115.920 euros

Hondón de los Frailes

88.200 euros

Monforte del Cid

62.000 euros

Monóvar

62.000 euros

Novelda

62.000 euros

Petrer

62.000 euros

Pinoso

62.000 euros

La Romana

115.440 euros

Salinas

97.500 euros