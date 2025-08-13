Reformas
Petrer invierte 50.000 € en mejoras en los centros educativos
El Ayuntamiento está llevando las actuaciones durante este mes y principios de septiembre para que estén acabadas para el inicio del curso
El Ayuntamiento de Petrer, a través de la concejalía de Educación, está llevando a cabo varias actuaciones de arreglos y mejoras en varios centros educativos del municipio.
Aprovechando el periodo vacacional estival, durante este mes de agosto y principios de septiembre, la concejalía de Educación ha planificado varias actuaciones con el objetivo de poner a punto los colegios de cara a la vuelta al cole del próximo 8 de septiembre.
Además, de este modo la concejalía se asegura de no entorpecer el desarrollo normal del curso académico. Para estos trabajos para los que la concejalía ha consignado un presupuesto en torno a los 50.000 euros, según han informado este miércoles desde el Consistorio.
Los trabajos afectan a los colegios La Foia, Reyes Católicos, Virrey Poveda, Rambla dels Molins y Cid Campeador, y a la escuela infantil municipal Els Peixos
Como parte de las actuaciones, en el colegio La Foia se ha instalado césped artificial en la zona de infantil. En el colegio Reyes Católicos se han llevado a cabo trabajos de pintura y se ha renovado el suelo de una de las aulas de infantil.
En la escuela infantil municipal Els Peixos también se están llevando a cabo diferentes arreglos, actuando sobre taquillas, protección de los radiadores de las aulas, instalación de estores en el aula de psicomotricidad y trabajos de pintura en diferentes espacios del centro.
Otros centros educativos beneficiados de estas actuaciones son el colegio Virrey Poveda, Rambla dels Molins y Cid Campeador, con trabajos de electricidad, fontanería y pintura, entre otros.
