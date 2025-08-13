Villena renueva 126 contenedores de basura para el casco urbano

El concejal de Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Sergio Palao, ha informado este miércoles de la adquisición de 126 contenedores destinados a recoger la fracción ‘resto’, esa parte de los residuos domésticos que no pueden reciclarse. El objetivo es reponer y sustituir aquellos que se encuentran deteriorados.

Hasta el momento, han sido 90 los que ya se han instalado en diferentes puntos de la ciudad, y se prevé que en los próximos días se coloque el resto para sustituir los que se encuentran en peor situación o para ampliar la existencia de estos contenedores donde se haya detectado un mayor uso de ellos.

Los primeros nuevos contenedores se han ubicado en el entorno de la Plaza del Rollo y la avenida de Elche, entre otros puntos del casco urbano. La intención de la concejalía es ir paulatinamente actualizando estos depósitos de resto.

Palao ha señalado que mientras que avanza en el proceso de licitación “la concejalía sigue actuando en la aplicación de mejoras en uno de los temas más complejos, como es la recogida de basuras y la mejora de los servicios al ciudadano en esta tarea”. En este caso, como no ha habido cesión de contenedores por parte del Consorcio, se ha procedido a su adquisición con fondos municipales.