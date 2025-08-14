Acude a urgencias en Aspe por una herida de los brackets y recibe esta respuesta: "No me pagan por ser dentista"

Solo quien ha llevado ortodoncia puede entender el dolor que causa que un alambre se clave en la boca. La vecina de Aspe, María Valera, lo vivió en carne propia y ha presentado una queja formal en el centro sanitario integrado de la localidad tras un incidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo. Según relata, un hierro de su aparato dental, concretamente brackets, se rompió y se le clavó en la encía, provocándole una herida sangrante.

Ante el dolor y la incomodidad, Valera decidió acudir al servicio de urgencias del centro sanitario integrado de Aspe. Allí, según denuncia, el médico de guardia se negó a atenderla, argumentando que "no era dentista" y que "no le pagaban por serlo".

La paciente asegura que tanto el facultativo como la enfermera que se encontraba de turno mostraron una actitud despectiva y que su problema no fue tomado en serio. "Nos recibieron con muy malos modales", asegura la afectada, quien acudió al servicio de urgencias alrededor de las 2:00 horas.

La afectada destaca como en el Hospital de Elche le atendieron y pudieron curarle sin ningún problema

Tras presentar una reclamación en el propio centro, la afectada se desplazó al cuartel de la Guardia Civil, donde le indicaron que formalizara la denuncia entre semana. Posteriormente, se dirigió al Hospital General de Elche, donde, según cuenta, el personal sanitario la atendió de inmediato y recortó el alambre que le estaba causando la lesión. "Me recomendaron que después acudiese a mi dentista, algo que por supuesto pensaba hacer, pero el dolor del momento necesitaba solución y no hay dentista 24 horas", aclara.

Urgencias del centro sanitario integrado de Aspe, en una imagen de archivo. / Hospital Universitario del Vinalopó

María Valera y su familia califican de "vergonzosa" la actuación del equipo médico de urgencias de Aspe y reclama que se tomen medidas para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. "No es admisible que en el servicio de urgencias se nieguen a ayudar a un paciente por no tratarse de su especialidad", lamenta.

La queja fue registrada en la administración del centro y la afectada prevé formalizar una denuncia para que el caso se investigue.

Unas instalaciones modernas

El centro sanitario integrado de Aspe, perteneciente a Vinalopó Salud, fue inaugurado en el verano de 2020 tras una inversión de más de seis millones de euros. Dispone de 3.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y concentra en un mismo edificio todos los servicios asistenciales en modernas instalaciones: recepción y administración, medicina de familia (con nueve salas de consulta), pediatría (cinco salas), enfermería (sala de extracciones y de tratamiento), salud sexual y reproductiva, salud mental, rehabilitación y fisioterapia con gimnasio, radiología digitalizada, vascular, odontopediatría, atención especializada -incluyendo oftalmología y otorrinolaringología- y un área de urgencias con entrada independiente, tres consultas, sala de curas, reanimación y una amplia zona de observación.