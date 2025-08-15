La historia que guarda el salón de plenos de Elda: un pasado que influye en el presente

El salón de plenos del Ayuntamiento de Elda cuenta con una decoración que va mucho más allá de lo estético. Sus paredes acogen nueve cuadros que narran momentos clave de la historia local, obras de la diseñadora gráfica Lorena Guerrero, que convierten este espacio en un auténtico viaje visual por el pasado de la ciudad.

La inspiración le llegó al alcalde, Rubén Alfaro, durante una visita a Lovaina, en Bélgica. En el antiguo salón de plenos de aquella ciudad, encontró una serie de pinturas que representaban hechos históricos determinantes en la vida local. "Me pareció una manera magnífica de recordar que quienes nos sentamos aquí tomamos decisiones que se suman a una historia hecha de momentos buenos y malos", explica el regidor.

Con esa idea en mente, Alfaro quiso saber cuáles eran los hitos más representativos de Elda. Consultó, sin desvelar el propósito final, a historiadores y divulgadores como el cronista oficial de Elda Gabriel Segura, el concejal e historiador Iñaki Pérez, el docente Juan Carlos Martínez Cañabate, el director del Museo Arqueológico de Elda, Antonio Poveda, el docente Emilio Maestre o la arqueóloga Loli Soler. Cada uno aportó su visión y, tras reunir todas las respuestas, se pusieron sobre la mesa los episodios que más coincidían entre los expertos.

Distintos hitos

El relato que ahora preside el salón de plenos arranca en el yacimiento del Monastil, un asentamiento que se remonta a finales del tercer milenio antes de Cristo y que tuvo especial relevancia en la época ibérica y romana. Continúa con el traslado de la población al castillo bajo dominio almohade, una decisión que cambió por completo la configuración urbana. La expulsión de los moriscos, que en aquel momento representaban el 85 % de la población, marcó otro punto de inflexión dramático, obligando a reconstruir la vida de la ciudad casi desde cero.

El recorrido pictórico también recoge la construcción del pantano en 1698, una iniciativa del consejo municipal para garantizar el abastecimiento de agua, y el impulso económico que supuso en el siglo XIX la industria del calzado, junto a la llegada del ferrocarril de la línea Aranjuez-Alicante, la segunda que se puso en marcha en España, según explica Alfaro.

La construcción del pantano, a la izquierda, y la expulsión de los moriscos, a la derecha. / PILAR CORTES

Entre las escenas aparece también el papel de Elda en los últimos días de la Segunda República, cuando en marzo de 1939 se convirtió en sede provisional del Gobierno republicano antes del exilio, así como la creación de la Feria Internacional del Calzado, que llevó el nombre de la ciudad a mercados de todo el mundo. El ciclo se cierra con la apertura del hospital, que redujo la dependencia sanitaria de Alicante y reforzó la atención de salud pública en la comarca.

Para el alcalde, todos estos acontecimientos, tanto los que trajeron prosperidad como los que supusieron crisis y pérdidas, forman parte del ADN de Elda. "La expulsión de los moriscos fue un drama, pero es importante recordar que también de las malas noticias se conforma nuestra historia", reflexiona. Con esta iniciativa, pretende que quienes participen en los plenos lo hagan rodeados de memoria, conscientes de que sus decisiones de hoy también podrán convertirse, algún día, en un capítulo digno de ser colgado en estas paredes.