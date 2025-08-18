La innovación que incorpora Algueña en su nuevo servicio de residuos

Algueña ha aprobado la licitación del nuevo servicio de recogida de residuos puerta a puerta para fomentar el reciclaje. Un contrato que también permitirá en un futuro bonificaciones en la tasa, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El pleno aprobó en una sesión urgente los pliegos técnicos y administrativos para la licitación del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, con un precio de salida de 1.390.927,10 € y una duración inicial de 8 años, prorrogables hasta un máximo de 2 años más. Y la pasada semana se publicó oficialmente la licitación, iniciándose el plazo para presentar ofertas, que permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre de 2025.

El precio de salida de de 1,4 millones y su duración de 8 años, prorrogables hasta un máximo de 2 años más

El nuevo contrato implantará un sistema puerta a puerta selectivo en todo el municipio, incluida la pedanía de La Solana, con el objetivo de mejorar las tasas de reciclaje, reducir los residuos mezclados y rebajar el coste que el Ayuntamiento soporta en concepto de tasas por vertido. Este ahorro, si la ciudadanía hace un uso correcto del sistema, podrá reflejarse en la tasa anual que pagan los vecinos, según han apuntado desde la Corporación.

El nuevo servicio

El servicio incluye la recogida puerta a puerta de las fracciones resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón, así como residuos voluminosos y enseres; el vidrio no se recogerá puerta a puerta, manteniéndose los puntos de recogida actuales para esta fracción en sus ubicaciones habituales; tres áreas de aportación con contenedores para casos puntuales; recogida quincenal de enseres y voluminosos puerta a puerta; apertura y atención del ecoparque municipal todos los sábados, con limpieza y gestión de residuos peligrosos; limpieza del mercado de abastos y de las calles utilizadas tras su celebración; y nuevos contenedores para las áreas de aportación, cubos para grandes productores y cubos domiciliarios.

Además, la contrata contempla campañas de educación ambiental financiadas con el 1 % del importe anual de licitación, para garantizar la máxima implicación ciudadana.

Sistema informatizado

El contrato incorpora un sistema informatizado de control de los cubos domiciliarios mediante identificación por radiofrecuencia, que permitirá al Ayuntamiento, si así lo decide en el futuro, modificar la ordenanza fiscal para bonificar a los hogares que reciclen correctamente y reduzcan sus residuos mezclados.

Con esta licitación se pretende poner fin a la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentra este contrato desde finales de 2017,y tras haber quedado desierta la última licitación en 2024 y hacerse impugnado el anterior intento de adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad.

La corporación municipal ha calificado este paso como una "apuesta valiente y moderna, inspirada en modelos que ya funcionan con éxito en otros municipios, con beneficios tanto medioambientales como económicos para Algueña".