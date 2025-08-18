Licitación
Villena adjudica las obras de mejora de dos caminos rurales por 525.000 euros
La actuación supone mejorar un total de 5,5 kilómetros de los viales de La Garita y Zaricejo
El Ayuntamiento de Villena ha adjudicado las obras de mejora de los caminos rurales de La Garita y Zaricejo por un montante total de 525.000 euros, que supone un ahorro sobre la previsión inicial del concurso público del 40 %.
La empresa adjudicataria ha sido Tizor Hormigones y Asfaltos para actuar en ambos viales rurales, según ha explicado este lunes el edil de Agricultura, Francisco Iniesta. En ambos caminos, el plazo de ejecución desde inicio de las obras es de tres meses.
Iniesta considera que esta actuación tendrá un efecto muy positivo entre los residentes y propietarios de explotaciones agrícolas que transitan por estos caminos a menudo y que verán mejorado su firme y su seguridad.
En total, serán 5,5 kilómetros de caminos rurales beneficiados por esta actuación, dentro del Plan de Mejoras de Caminos Rurales del Ayuntamiento, que cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 2,5 millones de euros.
El camino de La Garita se ha adjudicado por 225.000 euros para mejorar un tramo de dos kilómetros. La propuesta será reparar al completo el firme con una capa de seis centímetros de espesor, mejorar la señalética de tráfico, tanto horizontal y vertical, y se procederá al desbroce de la vegetación.
En el caso del Zaricejo van a ser 3,5 kilómetros el tramo de carretera sobre el que se actuará. Estas obras comprenderán creación de nuevas cunetas de hormigón y badenes inundables para mejorar la evacuación del agua y prevenir daños derivados de las inclemencias meteorológicas, contará con la reparación estructural del firme, la colocación de señalización horizontal y vertical, además las tareas de desbroce y limpieza de las cunetas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Descubrimiento histórico en Elda
- Perimetrado el incendio forestal de Villena, que cruza a Castilla-La Mancha
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Acude a urgencias en Aspe por una herida de los brackets y recibe esta respuesta: 'No me pagan para ser dentista
- Lío en las fiestas de Aspe: expulsan a un festero por agredir a tres músicos con un instrumento