Villena adjudica las obras de mejora de dos caminos rurales por 525.000 euros

El Ayuntamiento de Villena ha adjudicado las obras de mejora de los caminos rurales de La Garita y Zaricejo por un montante total de 525.000 euros, que supone un ahorro sobre la previsión inicial del concurso público del 40 %.

La empresa adjudicataria ha sido Tizor Hormigones y Asfaltos para actuar en ambos viales rurales, según ha explicado este lunes el edil de Agricultura, Francisco Iniesta. En ambos caminos, el plazo de ejecución desde inicio de las obras es de tres meses.

Iniesta considera que esta actuación tendrá un efecto muy positivo entre los residentes y propietarios de explotaciones agrícolas que transitan por estos caminos a menudo y que verán mejorado su firme y su seguridad.

En total, serán 5,5 kilómetros de caminos rurales beneficiados por esta actuación, dentro del Plan de Mejoras de Caminos Rurales del Ayuntamiento, que cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 2,5 millones de euros.

El concejal de Agricultura, Francisco Iniesta / INFORMACIÓN

El camino de La Garita se ha adjudicado por 225.000 euros para mejorar un tramo de dos kilómetros. La propuesta será reparar al completo el firme con una capa de seis centímetros de espesor, mejorar la señalética de tráfico, tanto horizontal y vertical, y se procederá al desbroce de la vegetación.

En el caso del Zaricejo van a ser 3,5 kilómetros el tramo de carretera sobre el que se actuará. Estas obras comprenderán creación de nuevas cunetas de hormigón y badenes inundables para mejorar la evacuación del agua y prevenir daños derivados de las inclemencias meteorológicas, contará con la reparación estructural del firme, la colocación de señalización horizontal y vertical, además las tareas de desbroce y limpieza de las cunetas.