Villena limpia más de 25 puntos de contenedores por vertidos incontrolados
Las tareas han comenzado este lunes y se alargarán hasta el miércoles para retirar residuos depositados fuera de los contenedores
Villena inicia la limpieza de vertidos incontrolados junto a contenedores. El concejal de Limpieza Viaria y RSU, Sergio Palao, ha anunciado este lunes el inicio de la campaña de limpieza en más de 25 puntos críticos por el vertido incontrolado de residuos y basura próximo a las zonas de contenedores en distintos lugares del diseminado. Con estas tareas se limpiarán estas zonas que acumulan restos como consecuencia del vertido fuera de los contenedores.
Palao ha señalado que estas labores han comenzado este lunes y se extenderán hasta el próximo miércoles ante el elevado número de espacios de contenedores en caminos rurales que se encuentran con una importante acumulación de residuos.
“Esta situación obedece, en la mayoría de los casos, a la negligencia y el mal uso que se realiza, donde algunos incívicos depositan los restos fuera del contenedor"
Para el concejal, “esta situación obedece, en la mayoría de los casos, a la negligencia y el mal uso que se realiza, donde algunos incívicos depositan los restos fuera del contenedor”. Desde su punto de vista, este tipo de acciones supone un “coste extra” al Ayuntamiento, que tiene que destinar recursos humanos y materiales a limpiar zonas que deberían estar en mejor estado, y reclamó la colaboración de la ciudadanía.
En las tareas, además de una brigada específica para la limpieza del entorno donde se ubican los contenedores, también ha sido necesaria la participación de maquinaria pesada ante el volumen de restos acumulados de todo tipo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Descubrimiento histórico en Elda
- Perimetrado el incendio forestal de Villena, que cruza a Castilla-La Mancha
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Acude a urgencias en Aspe por una herida de los brackets y recibe esta respuesta: 'No me pagan para ser dentista
- Lío en las fiestas de Aspe: expulsan a un festero por agredir a tres músicos con un instrumento