Las obras para poner a punto los colegios de Elda para el inicio del curso

Elda pone en marcha mejoras en los centros educativos de cara al inicio del curso escolar del próximo mes. La Concejalía de Espacio Público ha comenzado los trabajos para la mejora y el mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad que necesitan de alguna actuación de cara a que estén listos antes del comienzo de las clases, según ha informado este martes el Ayuntamiento.

En ese sentido, durante el mes de agosto se llevarán a cabo aquellas tareas que por su volumen y duración son más complicadas de realizar durante las clases, pudiendo poner en riesgo a los propios escolares.

Por ello, se aprovecha el verano para poder acometer estas obras sin ningún riesgo y de una manera cómoda, estando previsto que estén listas de cara al 10 de septiembre, fecha en la que está previsto el inicio del curso 2025/2026.

Las actuaciones

Por ello, al margen de las tareas de mantenimiento que se realizan a lo largo del año en los colegios públicos de la ciudad, durante este verano está previsto realizar una nueva zona de paso en el patio del colegio Antonio Machado con hormigón impreso, sustituyendo las baldosas actuales que estaban levantadas por la acción de las raíces del arbolado, produciendo tropiezos entre los alumnos y alumnas.

Además, en este centro también se va a llevar a cabo el refuerzo de valla metálica colindante con el patio mediante perfiles metálicos, de manera que aumente su estabilidad y durabilidad, evitando riesgos.

"Aprovechamos las vacaciones de verano para realizar aquellas tareas de mantenimiento en nuestros colegios que son más laboriosas y no se pueden realizarse durante el curso para evitar accidentes ni alterar las clases” José Antonio Amat — Concejal de Espacio Público de Elda

En el colegio Pintor Sorolla se van a realizar varios imbornales, al comienzo de la escalera de acceso al centro, en el vial de acceso por la puerta trasera y en la entrada principal, para solventar el problema de la acumulación de agua los días de lluvia, mientras que también se va a recortar el bordillo de la zona ajardinada junto a la pista deportiva para evitar los tropiezos, además de acometer la reparación del techo de los baños exteriores.

Por su parte, en el colegio Nuevo Almafrá está previsto recrecer un muro delimitador incrementando su altura para que no puedan acceder y caer los más pequeños, además de mejorar el vallado en el patio y rellenar de gravilla para su nivelación, mientras que en el colegio Santo Negro se van a reparar las persianas que se encontraban más deterioradas.

Además, dentro del patio del colegio público Virgen de la Salud, en la zona del patio destinada a los más pequeños del colegio Santa Infancia, se va a compactar el pavimento y a colocar una superficie de amortiguación para que las posibles caídas tengan menores consecuencias.

Primera semana de septiembre

Del mismo modo, durante la primera semana de septiembre se realizarán labores de fontanería en el colegio Miguel Hernández, para poner a punto la utilización de los diferentes aseos existentes por el centro para cubrir todas las necesidades de los alumnos y alumnas, así como en el colegio Miguel Servet, donde es necesaria la reparación de una tubería de agua potable que atraviesa el patio para que quede en las mejores condiciones.

En cuanto a las zonas ajardinadas, se procederá a su acondicionamiento durante la primera semana de septiembre para que antes del inicio del curso estén en perfecto estado y cumplan su función, todo ello con recursos propios del Ayuntamiento, para que los colegios públicos de la ciudad reciban a los niños y niñas de Elda en las mejores condiciones.

