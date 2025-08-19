El PP alerta de la falta de limpieza en la cabecera de una rambla clave de Villena

El Partido Popular ha alertado este martes del mal estado en el que se encuentra la Rambla del Conejo de Villena. En un comunicado han explicado que "queremos denunciar la situación en la que se encuentra la cabecera de la Rambla el Conejo, que es la que recoge toda el agua de la sierra".

"Estamos en tiempos de tormentas y si una imagen vale más que mil palabras, podemos ver claramente en la situación que se encuentra por la falta de limpieza y mantenimiento y el peligro que acarrea en el caso de tormentas fuertes, ya que toda la basura y objetos depositados actuarían de embudo".

Y ha destacado la necesidad de "ultimar esa gran obra que tantas veces el Partido Popular ha solicitado y que como tantas otras cosas quedan en el cajón del olvido a pesar de ser aprobado por todos en el pleno".

"La limpieza y el mantenimiento son claramente asignaturas pendientes que tiene nuestra ciudad y este equipo de gobierno", han añadido.