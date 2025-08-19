Villena denuncia la paralización en la tramitación del nuevo colegio Príncipe Don Juan-La Celada

El nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel-La Celada, atascado. El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha denunciado este martes la falta de compromiso de la Conselleria de Educación con la comunidad educativa de Villena y el "incumplimiento de las promesas para hacer realidad un nuevo centro escolar".

Un nuevo colegio que fusionaría los actuales CEIP Príncipe Don Juan Manuel, cerrado por problemas estructurales, y el CEIP La Celada, que también sufre problemas en su estructura.

El primer edil ha advertido de la "campaña de confusión del Grupo Popular en las Cortes con informaciones inexactas sobre el estado de situación de este proyecto".

En concreto, Cerdán ha querido aclarar ante la opinión pública que "el Ayuntamiento ha cumplido sus obligaciones y que renunció a la delegación de competencias para actuar en su construcción, a través del plan Edificant, a petición del propio conseller el 22 de febrero de 2024, trámite necesario para recuperar el proyecto", ha señalado el Consistorio este martes.

"Lo más grave es la falta de compromiso, puesto que desde la renuncia a las competencias no se ha avanzado en nada sobre este proyecto de construcción del nuevo colegio que, en principio, fusionaría los dos actuales" Fulgencio Celdrán — Alcalde de Villena

“Por lo tanto, las declaraciones de la diputada Clemor no se justifican en modo alguno y no aportan nada constructivo”, ha manifestado el primer edil. El alcalde de Villena ha recordado los escritos de la conselleria al respecto y la aceptación de la revocación de estas competencias asumidas en la anterior legislatura.

No obstante, lo más grave en opinión del alcalde "es la falta de compromiso, puesto que desde la renuncia a las competencias no se ha avanzado en nada sobre este proyecto de construcción del nuevo colegio que, en principio, fusionaría los dos actuales", ha alertado el Consistorio.

Situación de los dos centros

En la actualidad, el CEIP Don Juan Manuel sigue en instalaciones provisionales, y el CEIP La Celada a expensas de los arreglos que están en suspenso y la construcción del nuevo colegio que no termina de avanzar.

El alcalde Fulgencio Celdrán / INFORMACIÓN

Cerdán ha señalado que es cierto que hay partida presupuestaria para la redacción del proyecto de nuevo colegio, pero que a día de hoy no se ha licitado, lo que suma un nuevo retraso a los 18 meses que han pasado desde febrero de 2024, sin avance alguno.

“Espero que se licite, se adjudique y se termine el proyecto para que las obras comiencen lo antes posible”, ha deseado el alcalde de Villena.

No obstante, ha recordado que esta situación se produce tras la decisión de la Conselleria de Educación de dejar en suspenso los planes anteriores que ya contaban con ocho millones de euros para la demolición del actual CEIP Príncipe Don Juan Manuel y la construcción del nuevo centro que integrara las actuales instalaciones del CEIP La Celada.