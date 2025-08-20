Un padre denuncia las condiciones de ingreso de su bebé en el Hospital de Elda: "Sin cama para el acompañante y sin intimidad"

Un padre ha presentado una queja formal al Servicio de Atención al Paciente del Hospital General de Elda por las condiciones en las que permaneció ingresado su bebé de dos meses este verano. En su escrito, el progenitor asegura que el box en el que se alojaron no reunía unas condiciones adecuadas ni para la menor ni para su acompañante.

Según detalla, la estancia se limitaba a una cuna y un sillón, sin ofrecerse cama ni alternativa razonable para el descanso del acompañante, a pesar de que el ingreso se prolongó más de 24 horas. "Las condiciones del sillón resultan insuficientes para un descanso básico, sobre todo teniendo en cuenta que un bebé de esta edad requiere atención constante", señala en el documento.

El padre también critica que la habitación asignada -un espacio reducido, sin aseo privado ni ventana- disponía de una amplia cristalera que comunicaba visualmente con una sala contigua, iluminada de forma intermitente o constante incluso durante la noche. Esta circunstancia, denuncia, afectó tanto al descanso del bebé como al suyo propio, además de reducir su intimidad.

Imagen del box donde permaneció ingresado el bebé y su madre, en una imagen cedida. / INFORMACIÓN

Asimismo, lamenta que en ningún momento se le ofreciera el traslado a una habitación convencional ni se plantearan alternativas más adecuadas. Asegura que durante su estancia pudo comprobar que en la planta había habitaciones vacías y que otros acompañantes descansaban en las camas de sus hijos ingresados "sin que ello comprometiera la asistencia sanitaria".

En su queja, el progenitor reclama que se revise el protocolo de asignación de espacios para pacientes pediátricos y se garanticen condiciones de estancia "compatibles con el descanso, la intimidad y un acompañamiento digno". Para respaldar su solicitud cita la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y la Carta Europea de los Niños Hospitalizados, que reconoce el derecho de los menores a estar acompañados en condiciones adecuadas durante toda su hospitalización.

"Situación puntual"

Desde la Conselleria de Sanidad, sin embargo, explican que "siempre se intenta garantizar el acompañamiento adecuado en ingresos pediátricos". En relación con este caso concreto, señalan que se trataba de "una situación puntual, ya que el bebé presentaba una patología que requería condiciones de aislamiento y en ese momento no se disponía de habitaciones individuales". No obstante, fuentes sindicales consultadas por este diario advierten de que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática recurrente en el centro hospitalario.