Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros

La Policía Local de Elda ha sancionado a un hombre que trataba de vender cachorros de perro en la vía pública sin ningún tipo de autorización ni documentación. La multa a la que se enfrenta puede llegar a superar los 15.000 euros, según fuentes municipales.

Los agentes acudieron tras recibir una llamada ciudadana que alertaba de la presencia del individuo, que ofrecía a los transeúntes varios cachorros de raza American Stanford de apenas dos semanas de vida. Los animales se encontraban dentro de una caja de cartón.

Al comprobar la situación, la Policía informó al hombre de que iba a ser denunciado por varias infracciones recogidas en la ordenanza municipal de civismo y convivencia, que prohíbe la cría y venta de animales sin licencia, así como la venta ambulante. Los cachorros fueron requisados y entregados a la Protectora de Animales de Elda para garantizar su bienestar.

Documentación

Posteriormente, los agentes se desplazaron hasta el domicilio del sancionado, donde localizaron a una perra de unos cuatro años que, al parecer, era la madre de las crías. La Policía le advirtió de que, si desea recuperar a los cachorros, deberá presentar en un plazo máximo de 15 días en la Concejalía de Protección Animal toda la documentación que acredite la legalidad de los animales.

Un coche patrulla de Policía Local de Elda. / INFORMACIÓN

Cabe recordar que la tenencia y comercialización sin licencia de perros potencialmente peligrosos, como el American Stanford, está considerada una infracción administrativa muy grave. Este tipo de sanciones pueden acarrear multas que oscilan entre los 2.404 y los 15.025 euros.

Fuentes municipales han señalado que la cuantía concreta de la sanción aún no se ha determinado. Los agentes únicamente proponen las infracciones cometidas -que pueden ser leves, graves o muy graves-, y es la Concejalía de Seguridad la que, tras el procedimiento administrativo correspondiente, fija el importe final, que en este caso podría alcanzar los 15.025 euros.