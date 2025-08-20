Villena inicia la renovación del alcantarillado en Navarro Santafé

El primer tramo de la red de alcantarillado de la calle Escultor Navarro Santafé de Villena comenzará a ser renovado tras la aprobación y adjudicación del proyecto, con un presupuesto de 186.000 euros.

La actuación se tramita por vía de urgencia para restituir los servicios lo antes posible y ofrecer una solución definitiva a los problemas derivados del deterioro del subsuelo. El proyecto contempla la reposición integral de la tubería principal en el tramo comprendido entre la calle José María Soler y la calle de La Cruz. Según los técnicos municipales, una reparación parcial habría supuesto únicamente una solución temporal, con riesgo de que el problema se repitiese en poco tiempo.

Desvíos

El plazo máximo de ejecución de las obras es de seis semanas, aunque la empresa adjudicataria se ha comprometido a iniciar los trabajos en apenas cinco días desde la adjudicación. Durante la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, el tráfico rodado se desviará por vías alternativas, principalmente por la calle Cruz de Mayo, que cambiará temporalmente de sentido. El tránsito peatonal permanecerá garantizado en todo momento y los trabajos se detendrán solo durante el fin de semana de fiestas para retomarse de inmediato.

El alcalde Fulgencio Cerdán ha señalado que "el subsuelo de Villena presenta un deterioro generalizado, por lo que las actuaciones buscan ofrecer soluciones de fondo, con el objetivo de mejorar la ciudad a medio y largo plazo".

Con esta intervención, el Ayuntamiento responde de manera urgente y eficaz a una necesidad prioritaria, garantizando la seguridad de los vecinos y la correcta prestación de los servicios básicos.