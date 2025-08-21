Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio

Un incendio declarado en la noche de ayer miércoles en una vivienda de Elda obligó a desalojar a todos los vecinos de un edificio de cuatro plantas, aunque finalmente no se registraron heridos ni intoxicados por humo, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se recibió a las 23:35 horas y la intervención se prolongó hasta las 05:43 de la madrugada de este jueves en el número 6 de la calle Hilarión Eslava, donde las llamas se originaron en la cocina de una vivienda situada en la tercera planta.

Al lugar acudieron bomberos y Policía Nacional y Local. / CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

El fuego, que se desarrolló con llama viva, generó una gran cantidad de humo que terminó afectando al resto de la vivienda, aunque no alcanzó a extenderse a otras estancias.

Desalojo

La Policía Local y la Policía Nacional procedieron al desalojo preventivo de los vecinos, garantizando la seguridad de los residentes hasta que el inmueble quedó libre de riesgo. En las labores de extinción participaron una unidad de mando de jefatura (UMJ) y una bomba urbana pesada (BUP) con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Elda.

Los bomberos lograron extinguir el fuego, permitiendo que los vecinos regresaran a sus viviendas una vez finalizada la actuación.