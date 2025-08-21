¿Hacia dónde va Villena? Antonio Sempere abre el debate con su nuevo libro

"Es un acto de amor incondicional a la ciudad que me vio nacer y, al mismo tiempo, una reivindicación". Así define Antonio Sempere, doctor en Ciencias Sociales y colaborador del diario INFORMACIÓN, su nuevo libro Quo Vadis, Villena, una obra que interpela directamente a los villenenses para reflexionar sobre el lugar que la capital del Alto Vinalopó debe ocupar en la provincia de Alicante.

El título, que en latín significa "¿A dónde vas?", resume el espíritu crítico con el que Sempere analiza las carencias históricas de la ciudad, como la ausencia de un hospital comarcal o los accesos pendientes a la estación del Ave, al tiempo que pone en valor sus fortalezas, entre ellas su particular forma de expresión, esto es, el habla, o el potente tejido asociativo local.

Antes de adentrarse en el contenido, el autor lanza una advertencia: "Primero hay que quitarse la camiseta del partido; esto es por Villena y para Villena". Y matiza: "Es un quejío, un lamento de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que debería ser y quizá nunca será".

El impulso para escribir este libro le llegó con la celebración del V Centenario del Título de Ciudad de Villena. "Se ha hecho mucho bombo, pero yo quería poner las cosas en su sitio. Somos los grandes perdedores en el contexto de la provincia. Villena está muy sola", afirma.

Un momento de la gala del mes de febrero del V Centenario de título de ciudad de Villena. / INFORMACIÓN

Sempere pone como ejemplo a Orihuela, "una ciudad con capitalidad propia en la Vega Baja, casi una subprovincia en sí misma". Frente a ello, lamenta que Villena comparta protagonismo con Elda, lo que, a su juicio, "le hace un flaco favor, porque siempre acaba ganando Elda".

La gran asignatura pendiente: el hospital comarcal

Uno de los temas que más peso tiene en Quo Vadis, Villena es la falta de un hospital comarcal. Sempere recuerda que en una provincia densamente poblada y con tres grandes vértices (Dénia, Orihuela y Villena) los equipamientos sanitarios deberían haberse distribuido de otra manera. Sin embargo, "la irrupción de Elda en el camino descompensó la balanza".

El autor se muestra crítico con los sucesivos gobiernos locales por "renunciar" a la posibilidad de albergar esta infraestructura clave en el término municipal. Y no duda en comparar esa ausencia con otras instalaciones de gran impacto, como el centro penitenciario o la planta de tratamiento de residuos, cuya remodelación está prevista para septiembre.

Villena no tiene centro hospitalario, pero sí alberga una prisión y una planta de basuras en su término municipal

Con cierta nostalgia, recuerda cómo en los años 80 vecinos de Villena sí salieron a la calle para reclamar un hospital, aunque con un lema que considera poco contundente: "Por Villena y comarca". Una tibieza que, según él, contribuyó a que la reivindicación se diluyera. Por ello, Sempere hace un llamamiento al amor propio de los villenenses: "Para no tener que nacer en Elda".

Con el habla a favor

Otro de los aspectos que Sempere destaca en Quo Vadis, Villena es el valor del habla local. "Tenemos algo tan importante que no es sólo una lengua, sino un habla propia", subraya. En una época marcada por la globalización, Villena ha sabido conservar esa manera de expresarse que, asegura, "se mantiene viva en todas las generaciones, de pequeños a mayores".

Para el autor, se trata de un auténtico patrimonio cultural que trasciende lo lingüístico y define la identidad de la ciudad.

En su repaso histórico, Sempere también recuerda que el 25 de febrero de 1525 el rey Carlos I otorgó a Villena el título de ciudad, motivo por el cual este 2025 se celebra el V centenario. Sin embargo, critica la ausencia de la máxima representación del Estado en los actos conmemorativos. Todavía falta el acto de clausura en el mes de noviembre. "No entiendo cómo el jefe del Estado no viene. Es algo independiente de ser monárquico o no", lamenta.

El libro ahonda asimismo en la pérdida de las cuatro estaciones de ferrocarril que tuvo Villena en el pasado. Y aunque la llegada del Ave supuso un hito, la estación inaugurada en junio de 2013 sigue sin disponer de acceso directo desde la autovía. "La veo muy en entredicho. Se han carcajeado unos y otros, tanto desde el PSOE como desde el PP a nivel autonómico".

En el centro de la imagen, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aparece junto al Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón; a la derecha, el alcalde de Villena en aquella época, Pachi Esquembre (Verdes de Europa), durante la inauguración del Ave en Villena. / RAFA ARJONES

No todo son reproches. El autor también pone en valor la vitalidad del tejido asociativo villenense, al que considera una de sus mayores fortalezas. "Las asociaciones están vivas, desde el Cine Club Villena hasta los colectivos que ahora, en vísperas de fiestas, están en plena actividad. Eso es una riqueza enorme", apunta.

Esperanza

En definitiva, Quo Vadis, Villena es una llamada a la reflexión y a la autocrítica, pero también un ejercicio de esperanza. Sempere insiste en que el mayor tesoro de Villena, además de su célebre tesoro arqueológico, es la condición de pueblo, una esencia que -asegura- ni Elda ni Alicante poseen. "Mi objetivo es hacer pisar tierra a mi ciudad", concluye. En cuanto a la presentación del libro, el autor prefiere no poner fecha, pero será una vez pasadas las Fiestas de Moros y Cristianos de septiembre.

Con esta obra, Antonio Sempere coloca sobre la mesa un debate: el futuro de Villena en el mapa provincial. Una pregunta abierta que interpela a toda la ciudadanía: ¿hacia dónde va Villena?