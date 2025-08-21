Villena ultima el dispositivo de seguridad para las Fiestas de Moros y Cristianos

Villena ha celebrado una reunión de coordinación de seguridad con motivo de la inminente celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos.

El encuentro ha tenido como objetivo centralizar y reforzar el dispositivo de seguridad y emergencias durante los festejos, que se desarrollarán del 4 al 9 de septiembre y que cada año congregan a miles de personas en las calles.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena son las más multitudinarias de la provincia, con una participación directa de más de 12.000 personas en los desfiles -entre festeros y músicos- y una masiva afluencia de público en los principales actos.

En la reunión han participado el alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Fulgencio Cerdán; la edil de Servicios, Maite Gandía; el concejal de Fiestas, José Ferri; y el responsable de Limpieza y RSU, Sergio Palao. Junto a los representantes municipales han estado presentes también responsables de Protección Civil, AMIF, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, la Junta Central de Fiestas y la Junta de la Virgen.

Cerdán ha agradecido la implicación de todos los organismos e instituciones en el diseño del plan de seguridad. "La máxima coordinación y la colaboración ciudadana son claves para disfrutar de unas fiestas seguras", ha señalado, subrayando que se han contemplado todos los aspectos más sensibles en materia de prevención y protección.

El encuentro ha servido para ultimar los detalles del dispositivo especial que garantizará el correcto desarrollo de los actos festivos. Esta cita complementa la Junta de Seguridad celebrada en julio, en la que participaron Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica para analizar en detalle las necesidades del operativo.