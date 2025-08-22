Campo de Mirra recupera el Tratado de Almizra tras un año de paréntesis

Campo de Mirra volverá a revivir este año la representación teatral del Tratado de Almizra, una de sus tradiciones culturales más arraigadas. El pasado año la representación no pudo celebrarse por motivos económicos, ya que la Associació Cultural del Tractat d’Almisrà, encargada de su organización, no pudo asumir los costes de la puesta en escena.

El montaje reúne a unos 30 actores, todos vecinos del municipio, que dan vida al histórico pacto firmado en 1244 entre Jaime I El Conquistador y el infante Alfonso de Castilla, mediante el cual se fijaron las primeras fronteras al sur del antiguo Reino de Valencia.

La jornada festiva comenzará a las 20:00 horas con el tradicional pregón, que recorrerá las principales calles del pueblo anunciando, en nombre del rey Jaume I, la inminencia del acto. El séquito estará acompañado por la Agrupació Musical de Campo de Mirra. El texto del pregón es obra de Manuel Vilareal, será proclamado por el pregonero Francesc Xavier Barceló y contará con Agustí Tortosa como abanderado.

La representación teatral del Tratado se celebrará a partir de las 21:30 horas, frente a la iglesia de la localidad, donde vecinos y visitantes podrán rememorar este episodio clave en la historia medieval valenciana.

Origen

La escenificación teatral de lo ocurrido en Almizra se celebra desde el año 1976 con motivo de la conmemoración del VII Centenario de la muerte del rey Jaime I. En principio iba a ser una representación única, pero los organizadores locales decidieron prolongarla y a partir del año siguiente la introdujeron en el esquema de las fiestas de Moros y Cristianos. La primera versión teatralizada de Francisco González Mollá, un funcionario de Correos de Biar que tenía disponible un libreto en las fechas de la efeméride, fue sustituida seis años después por una pieza más amplia que se le encargó a Salvador Doménech Lloréns y se estrenó en 1982.

Tal y como señalaba José Ferrándiz, exdecano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana y miembro de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, el Tratado de Almizra fue en realidad una salida in extremis que se firmó el 26 de marzo de 1244, un caso de geopolítica de la época que incluso ha mantenido vigencia en algún aspecto como el lingüístico.

La evidencia mayor se aprecia en la comarca del Alto Vinalopó, donde Villena o Sax son de habla castellana y localidades tan próximas como Biar o el propio Campo de Mirra son de habla valenciana. Sin embargo este Tratado, que marcó la expansión de las dos Coronas en lo que hoy es provincia de Alicante y trazaba la línea divisoria desde el río Cabriel a Almizra para pasar después por Biar, Xixona, Busot y salir al mar por el barranco de Aigües, solo permanecería en vigor legal sesenta años, hasta que la Sentencia Arbitral de Torrellas en 1304 desplazó la frontera del Reino de Valencia más al sur, incorporando territorios y plazas importantes como Alicante, Elche, Crevillent y la que fue Gobernación de Orihuela, que habían quedado en 1244 en el lado castellano.