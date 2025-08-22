Este este el día que empezará el curso escolar en Elda

Elda ya conoce cuando sus escolares volverán a los centros educativos el próximo curso 2025/26. El Ayuntamiento ha hecho público que este dará comienzo el miércoles 10 de septiembre, tal y como acordó en el mes de julio el Consejo Escolar Municipal.

Este órgano de participación y consulta, del que forman representantes del Ayuntamiento de Elda, como la concejala de Educación, el personal docente y no docente de los centros, de las Ampas, de la Conselleria de Educación y de las asociaciones de vecinos y sindicatos, acordó que los días 8 y 9 de septiembre sean festivos locales a efectos lectivos, al coincidir con la celebración de las Fiestas Mayores.

El 10 de septiembre será la fecha de inicio para el alumnado Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Básica (FPB) como en las titulaciones de grado medio y superior.

Festivos

Además, el consejo también decidió que los tres días festivos locales durante el próximo curso sean el 20 de marzo, el 29 de mayo y el 1 de junio. Estos dos últimos días coincidirán con la celebración de las fiestas de Moros y Cristianos, mientras que el viernes 20 de marzo permitirá que la comunidad educativa pueda disfrutar de un puente de San José más largo.

Por otra parte, los festivos a nivel autonómico serán los días 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; 8 de diciembre, Día de la Constitución; 19 de marzo, San José; y 1 de mayo, Día del Trabajador. Las vacaciones escolares de Navidad se extenderán del 23 de diciembre al 6 de enero, mientras que las de Semana Santa comenzarán el 2 de abril y finalizarán el 13 del mismo mes.

El curso 2025/26 finalizará en todos los centros, incluida la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), el 22 de junio, fecha en la que darán comienzo las vacaciones de verano.

Alumnos

Hay que recordar que, según el Ayuntamiento, durante el curso 2024/25, Elda superó por primera vez la cifra de 10.000 alumnos y alumnas matriculados en sus centros educativos, un crecimiento significativo respecto a años anteriores. EnInfantil y Primaria se matricularon más de 4.600 niños y niñas; 2.282 en Secundaria, 696 en Bachillerato y alrededor de 2.500 en FP.

A estas cifras hay que añadir los alumnos y alumnas de Educación Especial del CEE Miguel de Cervantes (en torno a 120 escolares) y los de la Escuela Oficial de Idiomas que se situaron en unos 2.500.