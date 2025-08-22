Noche en vela en la Plaza de Santiago de Villena para conseguir las mejores sillas de los Moros y Cristianos

La fiebre festera en Villena no entiende de relojes ni de calendarios. Cuando la ciudad encara la segunda quincena de agosto, el aire empieza a impregnarse del frescor de la alábega y del dulzor anisado de los tradicionales rollicos. La atmósfera se vuelve inconfundible: se palpa en las calles, en las conversaciones y en las ganas contenidas de vivir de nuevo las Fiestas de Moros y Cristianos.

Tanto es así que este jueves, la Plaza de Santiago amaneció con una estampa digna de crónica: un grupo de personas pasó allí la noche, acampados frente a la casa del festero. ¿El motivo? Asegurarse de estar entre los primeros en conseguir este viernes, a las ocho de la mañana, un número para elegir las ansiadas sillas desde las que disfrutar de los desfiles del 5 al 9 de septiembre.

La escena tenía sabor a tradición y a ritual festero. Sillas de playa, mesas improvisadas para cenar e incluso alguna sombrilla para resguardarse del temido "rehelente" de la madrugada. Entre veteranos que llevan repitiendo la costumbre año tras año y caras nuevas que se suman a la experiencia, se dibujaba un ambiente que mezcla paciencia, ilusión y compañerismo.

Búscate en los últimos años en las tribunas de Moros y Cristianos de Villena / Áxel Álvarez

Las sillas más codiciadas, como siempre, se encuentran en los tramos de Joaquín María López y en algunos puntos de la avenida Constitución, los que queden libres de tribunas que ya lucen bien puestas. Estos lugares se han convertido en auténticos "palcos al aire libre", especialmente para grupos de jóvenes que los disfrutan como si fueran locales improvisados desde los que vivir el desfile en primera línea.

Resto de sillas

Siguiendo la dinámica de años anteriores, cada día se atenderá a 70 personas con número -tanto el lunes 25 como el martes 26 de agosto-. El miércoles 27, la venta continuará sin turno previo y por riguroso orden de llegada, siempre a partir de las 17 horas. La Junta Central de Fiestas ha recordado que el pago podrá realizarse en efectivo o con tarjeta, con un máximo de 10 sillas por persona y desfile.

Además, para quienes no consigan sitio en esta primera fase, la venta seguirá durante los días grandes: justo antes de los desfiles se instalarán otras 2.000 sillas adicionales, ampliando así la oferta para que nadie se quede sin disfrutar del espectáculo festero desde la comodidad de su asiento.