Peludos a remojo este verano

El verano aprieta y, cuando el termómetro supera los 40 grados, hasta el más mínimo soplo de aire fresco se convierte en un regalo. Los humanos lo sabemos bien: un buen baño puede ser la salvación en los días más tórridos. Pero, ¿y los animales? En las protectoras de Alcoy y Villena no han querido que sus perros se queden sin ese pequeño lujo, y han instalado piscinas donde los peludos esperan el chapuzón del día como si fuera una fiesta.

"En verano tenemos más cuidado con las salidas: evitamos las horas punta de calor y, además, contamos con la piscina, que es de gran ayuda. Siempre están dispuestos a bañarse, de hecho, a algunos les cuesta salir", explica Cristina Moreno, miembro de la junta de la protectora de Alcoy.

"En verano tenemos más cuidado con las salidas, ya que evitamos las horas punta de calor" Cristina Moreno — Voluntaria protectora de Alcoy

Moreno también recomienda a quienes tienen mascota en casa que se animen a ofrecerles este tipo de actividades: "Incluso se puede poner algún cubito de hielo en el agua para que esté más fresquita. Son buenas ideas para mantenerlos frescos, porque con ese pelaje que tienen necesitan liberarse del calor sofocante de estos días".

Diversión

En el refugio alcoyano no solo los perros disfrutan del baño; también los voluntarios. Armados con mordedores, pelotas y toda clase de juguetes, se lanzan al juego acuático sin importarles mojarse. Lo importante es que los animales pasen un rato divertido, que rían a su manera entre salpicaduras y carreras.

Chapuzón perruno en la Protectora de Alcoy / Juani Ruz

En Villena, la escena se repite. Allí han instalado dos piscinas donde los más juguetones, y sobre todo los que no temen al agua, encuentran un pequeño oasis. Para muchos, esos momentos de diversión son un respiro en la espera de algo aún más grande: una familia que algún día les abra las puertas de su hogar.

Entre chapoteos y ladridos, las horas más calurosas del verano se hacen más llevaderas. Y todo esto no sería posible sin el esfuerzo de los voluntarios y el apoyo de quienes colaboran con donaciones. Porque, en medio del asfalto ardiente y del sol inclemente, un gesto tan sencillo como llenar una piscina de agua puede convertirse en un acto de amor.