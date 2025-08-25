Alerta en Petrer: una plaga de orugas obliga a cerrar la zona ajardinada de Luvi

El Ayuntamiento de Petrer, a través de la Concejalía de Servicios Generales, ha decretado el cierre temporal de la zona ajardinada de Luvi para frenar una plaga de la oruga conocida como rosquilla negra, que en los últimos días ha afectado de manera “significativa” al césped.

Un cierre de 48 horas

La actuación, que se está llevando a cabo con la empresa de mantenimiento Audeca, consiste en la aplicación de piretrinas y fungicidas para eliminar la plaga y evitar su propagación. Como medida de seguridad, el área permanecerá cerrada al acceso y uso durante 48 horas.

Una vez transcurrido este plazo, el personal técnico volverá a valorar el estado de la zona para decidir si es necesario aplicar medidas adicionales, según ha informado el consistorio en un comunicado.

¿Qué es la oruga rosquilla negra?

La rosquilla negra (Spodoptera littoralis) es una oruga muy extendida en jardines y cultivos y está considerada una plaga por la rapidez con la que se reproduce y los daños que provoca. Se caracteriza por su color oscuro, casi negro, con franjas más claras en los laterales. Una de sus particularidades es que, cuando se siente amenazada, se encoge formando un círculo, lo que le da su nombre popular de “rosquilla”.

Este insecto se alimenta de hojas y césped, dejando calvas y debilitando el terreno en pocos días si no se controla. Para erradicarla, los expertos aplican tratamientos específicos como piretrinas o fungicidas y, como medida de precaución, se recomienda restringir temporalmente el acceso a las zonas afectadas para evitar riesgos a personas y mascotas.

La proliferación de esta plaga en la zona ajardinada de Luvi ha obligado al Ayuntamiento de Petrer a actuar con rapidez con el fin de frenar los daños y recuperar el buen estado del espacio.

Llamamiento a la ciudadanía

La Concejalía de Servicios Generales ha pedido la colaboración de los vecinos para respetar la restricción temporal de acceso y así garantizar tanto la eficacia del tratamiento como la seguridad de las personas y mascotas.