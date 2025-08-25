Las medidas de Villena para el control del uso de la pirotecnia en las fiestas patronales

La concejalía de Policía Local ha anunciado este lunes el inicio de control del uso de artefactos pirotécnicos, con una limitación en las calles para su utilización y una prohibición fuera de horarios de su manipulación. Este año se han ampliado las calles con restricción y se ha establecido el uso de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas en las vías donde está permitido.

La campaña entrará en vigor a partir del próximo sábado 30 de agosto. Y para ello la concejalía ha editado un mapa del casco urbano que señala en rojo aquellas calles y plazas donde se prohíbe el uso de cohetes y petardos, mientras que en el resto de calles no marcadas es donde se aplica las limitaciones horarias.

Mapa de las zonas para el uso de petardos en Villena / INFORMACIÓN

El concejal de Policía Local, Sergio Palao, ha explicado que esta campaña es la continuación de la desarrollada el pasado año, y gracias al buen resultado que ofreció y a la gran demanda ciudadana que ha venido reclamando su reedición. Palao señaló que el objetivo es quien utilice artefactos pirotécnicos “lo hiciese de una forma responsable y con el menor impacto, o con un impacto controlado, entre aquellas personas más sensibles o las propias mascotas que suelen sufrirlo”.

“Así nos aseguramos unas fiestas tranquilas, donde cualquier persona puede pasear por una calle y no se va a llevar el susto de ir con su hijo, con su mascota o con la persona mayor y escuchar un petardo a su lado” Sergio Palao — Concejal de Policía de Villena

Este año se vuelve a plantear “un mapa donde al final restringíamos unas zonas y en aquella donde no había restricción, se establece un control horario que se recoge en un folleto explicativo de la campaña '-Petardos, + Respeto, +Seguridad'”.

Quejas vecinales

La propuesta de la Concejalía parte de la queja vecinal sobre los ruidos sin control de cohetes y petardos, situación que condicionaba la convivencia vecinal. Con este acuerdo que aplica el Ayuntamiento, todo el mundo logra disfrutar de las fiestas y de la pólvora, reduciendo y limitando las molestias. “Así nos aseguramos unas fiestas tranquilas, donde cualquier persona puede pasear por una calle y no se va a llevar el susto de ir con su hijo, con su mascota o con la persona mayor y escuchar un petardo a su lado”.

15 requerimientos a Policía en 2024

Por su parte, el oficial de Policía Local responsable de este dispositivo ha explicado que la aplicación de este dispositivo de control de uso de la pólvora fue “un éxito”, y relató que en la pasada edición fueron 15 las llamadas a Policía Local para presentar quejas al respecto.

Cartel de la campaña / INFORMACIÓN

Al respecto, la Policía Local contará en estos días de fiestas con un dispositivo específico que integra las indicaciones de esta campaña para velar por su funcionamiento correcto.

Además, recordó a los adultos que el uso de pirotecnia está muy acotado y reclamó a los padres y madres que cumplan los requisitos de edad de cada fabricante, especialmente cuando van a ser manipulados por menores de edad.