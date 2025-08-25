Paco Merino se despide de cabo tras 40 años

Villena se despide este año de uno de los cabos más influyentes: Francisco Antonio Merino Azorín, quien tras más de cuatro décadas en primera línea deja la espada para convertirse en leyenda de las Fiestas de Moros y Cristianos. Cabo de la escuadra especial Caballeros del Cid de la comparsa de Cristianos, Merino ha dejado una huella que ha cambiado para siempre la manera de desfilar en la ciudad.

Nacido en 1964 en el seno de una familia festera, creció respirando tradición gracias a su madre, gran apasionada de la Fiesta aunque nunca pudo formar parte de una comparsa. Fue ella quien le transmitió la responsabilidad y el amor por las celebraciones patronales. En 1980, con solo 15 años, se inscribió oficialmente en los Cristianos, siguiendo la estela de su abuelo Paco “Bufanda” y otros familiares.

Otro momento de la escuadra Caballeros del Cid con Merino al frente. / INFORMACIÓN

Su implicación fue inmediata: Alférez en 1982, debut como cabo en 1985 y miembro activo de la directiva en distintos cargos —tesorero, secretario o delegado en la Junta Central de Fiestas—, siempre con un estilo que unía rigor organizativo y creatividad personal.

El punto de inflexión llegó el 6 de septiembre de 1994. Hasta entonces, las escuadras cristianas desfilaban únicamente a pasodoble. Tras un desfile poco brillante el día anterior, surgió la propuesta de probar con una Marcha Cristiana. Merino aceptó con reservas… pero la decisión cambió la historia. La escuadra Caballeros del Cid completó el recorrido con esta música, rompiendo esquemas y abriendo un camino que con el tiempo se convirtió en tendencia. De hecho, fue el primero en recibir un premio desfilando exclusivamente con Marcha Cristiana.

Estilo propio

Su estilo elegante, preciso y cargado de emoción lo consolidó como referente. A lo largo de su trayectoria obtuvo ocho premios al mejor cabo del bando cristiano (1995, 1998, 2001, 2004, 2006, 2008, 2009 y 2015), récord que aún nadie ha igualado. En 2019 fue homenajeado por el Colectivo de Cabos de Villena y en 2022 recibió el prestigioso Premio El Tito, el máximo reconocimiento que conceden los Moros Viejos.

Pero Merino no brilló solo en el desfile. Durante más de dos décadas formó parte de la Junta Central de Fiestas, donde impulsó la modernización de la gestión con la informatización de procesos y promovió las jornadas Entrefiestas, un espacio de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de la Fiesta.

Quienes lo conocen lo definen como un hombre serio y exigente en la calle, pero cercano y conversador en las distancias cortas, con memoria prodigiosa para las anécdotas y una convicción firme: que la Fiesta pertenece a todos.

La decisión de retirarse no ha sido fácil. Solo en dos ocasiones cedió su puesto, y ambas por motivos de salud. Ahora, con la tranquilidad de haberlo dado todo, afronta una nueva etapa: vivir las Fiestas junto a su mujer, sus hijos y su nieto desde otra perspectiva, más pausada pero igualmente apasionada.