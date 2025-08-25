Los patinetes, involucrados en 1 de cada 10 accidentes en Villena

Los patinetes eléctricos están involucrados en 1 de cada 10 accidentes en Villena. La concejalía de Policía desarrolla en Villena una campaña informativa del uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los patinetes u otros similares para regular su uso en las vías públicas, según ha informado este lunes el edil del área, Sergio Palao.

El objetivo es lograr que el usuario del patinete eléctrico haga un uso responsable, puesto que también están sujetos a la norma de tráfico como cualquier vehículo. Las últimas estadísticas apuntan a que entre un 10% y un 15% de la siniestralidad de tráfico en el casco urbano está protagonizado por este tipo de vehículos en Villena.

"Los VMP están sometidos a las normas de circulación, debe circular por la calzada y nunca por las aceras. Un hecho que vemos muy a menudo y estamos controlando por parte de la Policía Local" Sergio Palao — Concejal de Policía de Villena

“Los patinetes son vehículos de movilidad personal. Ello conlleva la consideración de vehículo, luego no son un juguete”, ha clarificado el concejal. Por lo tanto, están sometidos a “las normas de circulación, debe circular por la calzada y nunca por las aceras. Un hecho que vemos muy a menudo y estamos controlando” por parte de la Policía Local.

Además, recordó que no pueden entrar por vías en sentido prohibido o hacer giros prohibidos. Y respetar los pasos de peatones. Tampoco se permite que circulen con ellos dos personas, puesto que es un vehículo monoplaza en todos los modelos. Palao recomendó el uso del casco, aunque no es obligatorio, y llevar una prenda de alta visibilidad para mejorar la seguridad.

La Policía Local ha detectado ya un incremento de la siniestralidad de tráfico, donde un importante porcentaje está protagonizado o involucrado un patinete, generalmente conducido por un menor de edad. Esto obliga a establecer una campaña de sensibilización y concienciación en el uso de este tipo de vehículo, campaña que ya se realiza en la formación vial escolar que importa la Policía Local de Villena.