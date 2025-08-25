Este es el plazo en Elda para solicitar las subvenciones para deportistas individuales de élite

La concejalía de Deportes de Elda ha informado este lunes que el próximo 2 de septiembre se abre el plazo para presentar las solicitudes a la convocatoria de subvenciones a deportistas individuales de élite. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 24 de septiembre, ambos inclusive.

Para este año el importe total de las subvenciones asciende a 20.000 euros, que serán repartidos por concurrencia competitiva, es decir, según los méritos baremados. Toda la información y la documentación necesaria se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Elda (www.elda.es/deportes/), así como en la concejalía de Deportes, ubicada en la Plaza de la Constitución.

La documentación deberá ser presentada, junto con el resto de la solicitud y demás documentación, de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elda (https://goo.su/ZDx24n).

Entre los requisitos para poder solicitar las subvenciones se encuentra el haber nacido en Elda o estar empadronado en la ciudad durante los dos últimos años. Además, es necesario acreditar un primero, segundo o tercer puesto en competición de ámbito autonómico, nacional, europeo o mundial durante la temporada 2024/2025 o tener en vigencia la condición de deportista de élite del Consejo Superior de Deportes o de la Comunidad Valenciana.

En el reparto de las ayudas se tendrán en cuenta aspectos como nivel, desplazamiento y participación. También se valorarán características especiales como promoción del deporte femenino, diversidad funcional o trastornos de conducta.

Otras ayudas

Cabe recordar que estas ayudas a deportistas individuales de élite se suman a las subvenciones de los clubes y ampas de la ciudad, que se encuentran en fase de baremación y concesión.

El concejal de Deportes, Enrique Quílez, ha afirmado que "consideramos fundamental apoyar a nuestros deportistas, que son un orgullo para la ciudad y un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y superación. Las subvenciones que concedemos suponen una ayuda directa para que puedan continuar con su preparación y competir al máximo nivel".

El edil ha destacado que "estas ayudas forman parte de la apuesta decidida del gobierno local por fomentar la práctica deportiva en todas sus vertientes, desde el deporte base hasta la alta competición. Queremos que los deportistas eldenses tengan las mejores condiciones para crecer, alcanzar sus metas y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones a seguir el camino del deporte. En definitiva, se trata de invertir en talento, en salud y en valores que fortalecen a nuestra sociedad y proyectan el nombre de Elda más allá de nuestras fronteras”.