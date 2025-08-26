Campo de Mirra regresa al siglo XIII con el Tratado de Almizra

La historia ha vuelto a revivir este lunes en Campo de Mirra. Después de que el pasado año no se pudiera representar la firma del Tratado de Almizra por problemas económicos, esta pequeña localidad ha retomado esta tradición que se viene celebrando desde hace 49 años. Y lo ha hecho como viene siendo habitual, de la mano de una treintena de actores y bailarines del municipio y de otras poblaciones de la zona.

Así, Campo de Mirra ha vuelto a rememorar el acontecimiento histórico del que fue escenario con una nueva representación. Los actores han hecho viajar a los asistentes en el tiempo, hasta la Edad Media, para escenificar durante hora y media las cuatro jornadas del encuentro que allí mantuvieron el rey Jaume I el Conqueridor, por parte de la Corona de Aragón, y el infante Alfonso, posterior Alfonso X el Sabio, por parte de la Corona de Castilla.

La presentación del acto ha corrido a cargo del politólogo y profesor universitario José Ferrándiz Lozano y con esta escenificación, que se ha desarrollado frente la Iglesia, la treintena de participantes ha revivido el histórico pacto firmado en 1244 entre los dos monarcas, mediante el cual se fijaron las primeras fronteras al sur del antiguo Reino de Valencia.

Origen de un acto único La escenificación teatral de lo ocurrido en la localidad en el siglo XIII se celebra desde el año 1976, con motivo de la conmemoración del VII Centenario de la muerte del rey Jaume I. En principio iba a ser una representación única, pero los organizadores locales decidieron prolongarla y a partir del año siguiente la introdujeron en el esquema de las fiestas de Moros y Cristianos. La primera versión teatralizada de Francisco González Mollá, un funcionario de Correos de Biar que tenía disponible un libreto en las fechas de la efeméride, fue sustituida seis años después por una pieza más amplia que se le encargó a Salvador Doménech Lloréns y se estrenó en 1982. Tal y como señalaba José Ferrándiz Lozano, presentador del acto, el Tratado de Almizra fue en realidad una salida in extremis que se firmó el 26 de marzo de 1244, un caso de geopolítica de la época que incluso ha mantenido vigencia en algún aspecto como el lingüístico.

El pasado año la representación no pudo celebrarse por motivos económicos, ya que la Associació Cultural del Tractat d’Almisrà, encargada de su organización, no pudo asumir los costes de la puesta en escena.

La jornada festiva ha comenzado sobre las 20:00 horas con el pregón, que ha recorrido las principales calles del pueblo anunciando, en nombre del rey Jaume I, la inminencia del acto. El séquito ha estado acompañado por la Agrupació Musical de Campo de Mirra. El texto del pregón es obra de Manuel Vilareal, y ha sido proclamado por el pregonero Francesc Xavier Barceló, contando con Agustí Tortosa como abanderado.

Ya de noche ha tenido lugar la representación teatral del Tratado, frente a la iglesia de la localidad, donde vecinos y visitantes han podido rememorar un episodio clave en la historia del Reino de Valencia, dentro de las Fiestas Mayores de Campo de Mirra.

El presentador del acto ha explicado que "después de un año de ausencia, es hora de volver. Hora de volver a este escenario, en esta plaza que acoge desde 1976 la representación del Tratado de Almizra. Hoy podemos decir que estamos aquí de nuevo para reencontrarnos con la historia a través del teatro popular, para emprender un viaje en el tiempo que nos transportará 781 años atrás".

Nuevo protagonista

Ferrándiz Lozano ha destacado que "el papel protagonista de Jaume I tiene un nuevo actor: Vicent Castelló Sanjuán. Con una larga vinculación en la organización, cambia de lugar, pasando de colaborar como músico todos los años en el centro del escenario. Será, a partir de hoy, el tercer actor que que le pondrá gesto y voz al personaje. Hasta ahora solo Pepe Molina, desde 1976 a 1981, y Romà Francés Berbegal, desde 1982, lo han hecho. !Dos Jaume I en casi cincuenta años!"

Así, ha explicado que "Francés se retira este año, después de encarnar el papel desde que se estrenó la versión teatral de Salvador Doménech que actualmente se representa. Y esto nos convierte en testigos esta noche de su relevo. Romà Francés se retira, además, después de ser el único actor que ha participado en todas las representaciones del Tratado desde 1976, puesto que en los primeros años interpretaba el personaje de Eiximén Peres d'Arenós en la versión teatral de Francesc González Mollá".