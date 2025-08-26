Todo preparado en Orito para las Fiestas en honor a su Virgen: Lo que no puedes perderte del 30 de agosto al 8 de septiembre

En el año 1555, Fray Jorge, monje del Convento de la Natividad, descubrió una diminuta imagen de la Virgen María, de apenas 42 milímetros. Aquel hallazgo marcaría un punto de inflexión para la historia de la pedanía, iniciando una devoción que ha perdurado durante siglos. Entonces conocida como «Lorito» o «Loreto», la zona pasó a llamarse Orito, y la pequeña imagen se convirtió en símbolo de protección y guía para generaciones de monfortinos. Hoy sigue siendo una de las advocaciones marianas más pequeñas del mundo y una de las más queridas en la provincia.

Con el paso del tiempo, su culto se consolidó y dio lugar a la construcción del santuario de Nuestra Señora de Orito, convertido en lugar de peregrinación y centro espiritual para miles de fieles. Y es que el hallazgo cumple en 2025 nada menos que 470 años, reafirmando la importancia de este legado religioso e histórico.

Una semana para no perdérsela

Cada año, a finales de agosto, Orito se transforma. Las fiestas en honor a la Virgen de Orito convierten la plaza y sus calles en un espacio lleno de tradición y alegría. Las celebraciones se extienden del 30 de agosto al 8 de septiembre, con un programa pensado para que todas las generaciones encuentren su lugar y disfruten de una experiencia inolvidable.

Las celebraciones se extienden del 31 de agosto al 8 de septiembre, con un programa pensado para que todas las generaciones encuentren su lugar y disfruten de una experiencia inolvidable. / Información

Las fiestas comienzan con fuerza el sábado 30 de agosto. Un pasacalles con la Sociedad Musical La Lira recorre la pedanía, rindiendo homenaje a una de sus vecinas más longevas tras recoger al pregonero de este año, Miguel Roselló Romero. Después del pregón, que marca el inicio oficial de los festejos, la plaza se llena de música con el concierto del grupo indie-pop Marlene, primera gran actuación de una semana repleta de propuestas.

El domingo ofrece actividades para todas las edades. Desde atracciones acuáticas para el público infantil hasta la esperada Sesión Paloma del mediodía, con música afrobrasileña a cargo de Batukamen y una tapa especial elaborada por el chef Agustín García. Por la noche, se rinde un homenaje musical a Il Divo, con un espectáculo lírico-pop que llenará la plaza de emoción y elegancia.

La programación entre el lunes 1 y el viernes 5 de septiembre mantiene el pulso festivo con una agenda que combina tradición, participación y cultura popular. No faltan los juegos infantiles como gymkanas, búsquedas del tesoro o talleres, ni los concursos de mesa como el clásico Secayó. Las mañanas arrancan con chocolate y risas, mientras que al mediodía, las Sesiones Paloma se convierten en punto de encuentro imprescindible para vecinos y visitantes.

Cada verano, esta pedanía monfortina se llena de vida, música y celebración. / Información

El viernes destaca por la cena comunitaria benéfica a favor de Cáritas Monforte del Cid, un acto solidario que reúne a decenas de familias en torno a la colaboración. La noche continúa con el espectáculo de danzas Amazonia, seguido de la discomóvil Afrikania On Tour, que pondrá a bailar a todo Orito hasta bien entrada la madrugada.

El sábado, sesión Paloma y noche de verbena con «La Bestia».

El penúltimo día de fiestas (domingo) se vivirá con intensidad. Una nueva Sesión Paloma, juegos populares y actividades familiares llenan la mañana, mientras que la mascletà, a las 14:00h, anuncia el ambiente festivo que culmina en una gran paella gigante a cargo de la Familia Riquelme. Por la tarde, la misa por los difuntos, las fotos de familia y la ofrenda floral marcan el tono solemne.

La noche se reserva para uno de los actos más sentidos: la Procesión de las Antorchas. Después, la serenata a la Virgen y la chocolatada reúnen nuevamente a la comunidad en un cierre íntimo y emotivo.

El día grande de la Virgen

La jornada del 8 de septiembre comienza con el volteo de campanas, cohetes y la diana musical. A mediodía, la última Sesión Paloma, animada por La Lira, da paso a la misa solemne cantada por la Coral Monfortina. La procesión final de la imagen de la Virgen pone el broche de oro a una semana inolvidable, seguida por una traca multicolor que despide las fiestas hasta el próximo año.

«¿Qué tendrá Orito?»

Juan José Hernández Rico, alcalde de Monforte del Cid

Juan José Hernández Rico destaca el entorno natural y privilegiado de Orito. / Pilar Cortés

Llegan de nuevo las fiestas en honor a la Virgen de Orito, y con ellas ese ambiente tan especial que, cada verano, llena esta pedanía de alegría, reencuentros y emoción compartida.

Nuestra plaza, que ya se llenó de vida el pasado mes de mayo celebrando a San Pascual, vuelve a ser ahora ese espacio abierto y acogedor donde se mezclan las risas de los más pequeños, las charlas entre vecinos y la hospitalidad con la que se recibe a quienes nos visitan.

Las fiestas de Orito son una parte esencial de las fiestas de todo Monforte del Cid. Al igual que cada barrio y urbanización, esta pedanía aporta su personalidad, su esencia y su historia. Y eso es precisamente lo que hace grande a nuestro pueblo: la diversidad, el legado festero y cultural. Un patrimonio que debemos cuidar entre todos.

Este año, el lema nos lanza una pregunta: «¿Qué tendrá Orito?»

Y aunque a veces es difícil de explicar, la respuesta está ahí: Orito tiene un entorno natural, rodeado de viñas, de pinos y de esa tranquilidad que se respira en cada rincón. Tiene una plaza que une, una devoción que emociona y una forma de celebrar que hace sentirte parte de ella.

Quiero reconocer y agradecer a su Comisión de Fiestas el gran trabajo que realiza en la preparación de estas celebraciones: un esfuerzo constante, a menudo silencioso, pero imprescindible. También a la Concejalía de Fiestas, con el Concejal al frente, por contribuir a que nuestras fiestas sigan creciendo y mejorando cada año.

Y, sobre todo, gracias a las vecinas y vecinos que vivís y dais vida a estas celebraciones, y a todas las personas que os acercáis estos días a Orito. Estáis invitados a ser parte del ambiente, a disfrutar de cada momento y a dejaros llevar por ese espíritu único que hace que, cada verano, Orito vuelva a brillar con luz propia.

Porque cuando todo eso se junta, uno no puede evitar volver a hacerse la misma pregunta: ¿Qué tendrá Orito?

Y es ahí cuando se comprende que lo que hace especial a Orito… también es lo que hace especial a todo Monforte del Cid.

Y la respuesta es clara: su gente.

Felices fiestas ¡Viva la Virgen de Orito!.

«Quien viene a nuestro pueblo encuentra una acogida sincera»

Pascual Jesús Abad de las Nieves, concejal de Fiestas de Monforte del Cid

El concejal de Fiestas resalta la hospitalidad de monfortinos y monfortinas. / Información

Las fiestas de la Virgen de Orito son mucho más que tradición: son el reflejo de un pueblo que vive con intensidad sus raíces, su devoción y su identidad. Pascual Jesús Abad de las Nieves, concejal de Fiestas de Monforte del Cid, nos habla de una celebración que combina historia, fe y ambiente popular en un entorno único.

Las fiestas de Monforte del Cid tienen una gran tradición. ¿Qué cree que las hace diferentes de otras celebraciones de la comarca?

Las fiestas de Monforte del Cid siempre han tenido muchísima tradición. En el caso de la Virgen de Orito, hablamos de más de cuatro siglos de historia, un legado transmitido de generación en generación. Son fiestas familiares, celebradas en un entorno privilegiado como la plaza de Orito, que cada mayo también se llena de peregrinos para honrar a San Pascual.

Cada año se intenta innovar en la programación. ¿Qué destacaría de esta edición?

El trabajo de las comisiones de fiestas, que es ejemplar. En Monforte del Cid disfrutamos cada verano de siete celebraciones entre barrios, pedanía y urbanizaciones. Gracias a las asociaciones, comisiones y a la Concejalía de Fiestas, que aporta recursos y servicios, todas ellas resultan inolvidables. Además, este año en Orito contaremos con un esperado tributo a Il Divo.

Las fiestas combinan actos populares con la devoción religiosa. ¿Cómo se logra ese equilibrio?

En Monforte siempre hemos sabido conjugar lo popular con lo religioso. La devoción a San Pascual es enorme, igual que a la Inmaculada Concepción, la Virgen de Orito, Santo Cristo, San Roque o San Ramón. Esa riqueza devocional se refleja en celebraciones que integran lo litúrgico con lo festivo de forma muy natural.

¿Qué acto recomendaría a quienes viven las fiestas de la Virgen de Orito por primera vez?

Sin duda, las sesiones Paloma de nuestras destilerías Anís Tenis y Anís Salas en la plaza. También la cena benéfica, el bingo o el desfile de disfraces, que encanta a los más pequeños.

Estas fiestas también muestran la identidad local. ¿Cómo describiría el carácter de los monfortinos?

Somos un pueblo hospitalario. Abrimos nuestras casas, nuestras fiestas y nuestros cuartelillos a todo aquel que quiera conocernos. Compartimos palomas, uva de mesa e incluso nuestra historia a través del Museo Íbero. A la gente de Monforte le gusta ofrecer lo que tiene, y quien viene siempre encuentra una acogida sincera.

¿Con qué mensaje invitaría a vecinos y visitantes a sumarse a las fiestas de la Virgen de Orito de este año?

Que disfruten de unas fiestas que acogen y enamoran. La Comisión y la Concejalía han puesto todos los recursos para que sean inolvidables. Que se sientan como en casa y descubran todo lo que Monforte del Cid y su gente tienen para ofrecer.

En el caso de las Fiestas de la Virgen de Orito, hablamos de más de cuatro siglos de historia. / INFORMACIÓN

Programa de actos

Sábado 30 de Agosto

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

21:30 h. Pasacalles con la Sociedad Musical La Lira de Monforte del Cid. Recogida del Pregonero 2025 y homenaje a una de nuestras vecinas más veteranas.

22:00 h. Pregón de Fiestas 2025 a cargo de Don Miguel Roselló Romero.

00:30 h. Actuación en directo del grupo indie-pop Marlene.

Domingo 31 de Agosto

12:00 h. Atracciones acuáticas en la Plaza.

13:00 h. Primera Sesión Paloma + Xanxullo. Al ritmo afrobrasileño de Batukamen podrás acompañar la Paloma con una original tapa de la comarca, elaborada por Agustín García, maestro xanxullero noveldense. Tickets por tan solo 2 euros.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

22:00 h. Homenaje a Il Divo. Dos tenores y un barítono interpretarán los mejores éxitos del grupo lírico-pop que cambió el panorama musical internacional.

Lunes 1 de Septiembre

11:00 h. Gymkana de juegos.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

19:00 h. Cross popular Virgen de Orito, con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Inscripciones por categorías desde las 18:30 h en la Plaza.

22:00 h. Bingo popular en la Plaza

Martes 2 de Septiembre

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

20:00 h. Pasacalles de disfraces con La Lira.

21:00 h. NutCrack Circus: Juegos y show infantil en la Plaza.

22:00 h. Concurso de Secayó y Chinchón.

Miércoles 3 de Septiembre

11:00 h. Búsqueda del Tesoro. Juegos infantiles en la Plaza. Prepárate para resolver acertijos y superar retos.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

22:00 h. Gran Festival infantil y juvenil de Orito.

Jueves 4 de Septiembre

11:00 h. Chocolatada patrocinada por el Bar Nuevo y Magdalenas Pepito de Aspe.

11:30 h. Taller de dibujo.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

22:00 h. Espectáculo de Magia para ser feliz, con los reconocidos y galardonados magos Adrián Carratalá y Katerina.

Viernes 5 de Septiembre

11:00 h. Tradicionales cucañas en la Plaza de Orito.

13:00 h. Sesión Paloma.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

21:30 h. Cena Comunitaria Benéfica a favor de Cáritas Monforte del Cid. Donación: 1 kg de alimentos no perecederos por persona. (Precio: 2 euros por silla / 5 euros por mesa).

23:00 h. Perkilusionist Show y Amazonia. Espectáculo de tambores, zancos y danzas que pondrán ritmo a la noche.

00:00 h. Afrikania On Tour. Una discomóvil salvaje repleta de luces y música.

Sábado 6 de Septiembre

13:00 h. Sesión Paloma con exhibición de Country Line Dance.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa.

00:00 h. Noche de verbena con la Orquesta “La Bestia”.

Domingo 7 de Septiembre

12:00 h. Santa Misa y admisión de infantas e infantes de la Virgen de Orito.

12:00 h. Hinchables terrestres en la Plaza.

13:00 h. Sesión Paloma con la charanga Los Hijos de Aquiles.

14:00 h. Mascletà a cargo de la Pirotecnia Mediterráneo de Vilamarxant.

14:30 h. Paella gigante elaborada por la Familia Riquelme, Arte y Arroz.

18:45 h. Novena en honor a Ntra. Sra. de Orito.

19:00 h. Santa Misa por todos los difuntos.

20:00 h. Fotos de familia y ofrenda de flores a Ntra. Sra. de Orito.

21:30 h. Concierto de la S. M. La Lira de Monforte del Cid y la Coral Monfortina en la Plaza.

00:00 h. Procesión de las antorchas. Al finalizar, serenata a Ntra. Sra. de Orito en la Plaza y chocolatada.

Lunes 8 de Septiembre

09:00 h. Gran diana con cohetes, volteo de campanas y solemne amanecer musical con la interpretación del “Pasodoble Orito” ante el altar de la Virgen, en la Iglesia Ntra. Sra. de Orito.

11:00 h. Música en la Plaza amenizada por la S.M. La Lira.

12:00 h. Volteo de campanas y rezo del Ángelus.

13:00 h. Sesión Paloma al son de La Lira.

19:00 h. Santa Misa solemne cantada por la Coral Monfortina en la Plaza Ntra. Sra. de Orito. Tras la misa tendrá lugar la procesión de Ntra. Sra. de Orito.

Traca multicolor para finalizar las Fiestas.