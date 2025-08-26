La provincia de Alicante registra un terremoto de magnitud 2,2

La provincia de Alicante volvió a notar la tierra temblar en la noche del lunes. A las 23:31 horas, el municipio de Hondón de los Frailes, en la comarca del Medio Vinalopó, registró un terremoto de magnitud 2,2 en la escala de Richter, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El movimiento sísmico se produjo a cero kilómetros de profundidad, lo que técnicamente se denomina un terremoto superficial, y se localizó al suroeste del casco urbano.

¿Qué significa un terremoto de magnitud 2,2?

Según el IGN, un temblor de esta magnitud se considera muy leve:

Puede ser perceptible por personas que se encuentren cerca del epicentro.

No provoca daños en edificaciones ni en infraestructuras.

Suelen registrarse varias decenas de ellos cada año en la Comunidad Valenciana.

Sin incidentes registrados

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat confirmó poco después del temblor que no se habían producido daños ni incidencias en la zona. Tampoco se notificaron llamadas relacionadas con el seísmo, aunque algunos vecinos comentaron en redes sociales haberlo percibido de manera leve.

Un verano con actividad sísmica en Alicante

El terremoto de Hondón de los Frailes no es un hecho aislado. Este verano está siendo especialmente movido en el terreno sísmico en la provincia. El pasado 5 de agosto, la costa alicantina registró hasta doce terremotos en apenas unas horas, según informó el Instituto Geográfico Nacional.

El más intenso fue un seísmo de magnitud 3,6, localizado frente al litoral a unos 50-60 kilómetros en línea recta, que se produjo a las 21:23 horas. Los demás fueron réplicas de menor magnitud, en torno a los 2 y 2,5 grados, que apenas llegaron a sentirse en la superficie.

Recomendaciones de seguridad ante un seísmo

Aunque este episodio no ha tenido consecuencias, Protección Civil recuerda algunos consejos básicos en caso de sentir un terremoto:

Mantener la calma y alejarse de ventanas o muebles que puedan caer.

No usar ascensores y refugiarse bajo un marco de puerta o mesa resistente.

En el exterior, situarse en espacios abiertos, lejos de edificios y postes eléctricos.

El terremoto de Hondón de los Frailes se suma así a una serie de pequeños seísmos que han marcado el verano en la provincia de Alicante. Aunque todos han sido de baja magnitud, son un recordatorio de que el riesgo sísmico está presente y que la prevención sigue siendo clave.