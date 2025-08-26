¿Cuándo regresan las Escuelas Deportivas en Elda?

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Deportes, ultima los detalles del reinicio de las Escuelas Deportivas Municipales que tendrá lugar el próximo lunes 1 de septiembre.

El concejal de Deportes, Enrique Quílez, ha afirmado este martes que "el programa de Escuelas Deportivas Municipales refleja el compromiso del Ayuntamiento de Elda con el deporte en todas sus vertientes, no únicamente en el ámbito competitivo, sino también en el deporte entendido como bienestar y salud, abierto a toda la ciudadanía".

El edil ha destacado que "hemos querido que la oferta sea lo más accesible posible, y por eso las actividades se desarrollan, según la disciplina, desde las 7:00 hasta las 22:30 horas, de lunes a viernes”.

Las Escuelas Deportivas Municipales de Elda ofrecen más de 500 plazas distribuidas entre las diferentes modalidades existentes: Gimnasia de Mantenimiento (para mayores de 16 años y para mayores de 60), Karate, Tai-Jitsu, Higiene Postural, Físico Intensivo (mayores de 16 años), Físico Medio (mayores de 60 años), Tenis y Pádel.

Cartel de las Escuela Deportivas Municipales de Elda / INFORMACIÓN

Desde la concejalía de Deportes han destacado que no ha dejado de aumentar desde el año 2017 tanto el número de plazas disponibles como de modalidades.

Los precios de las diferentes modalidades son:

Mantenimiento físico: 8,51 euros/mes (6,81 euros con carné joven)

Artes marciales: 8,75 euros al mes (7,00 euros al mes con carné joven)

Pádel y tenis: 8,51 euros/mes (6,81 euros con carné joven)

La inscripción se puede realizar en la concejalía de Deportes, ubicada en la Plaza de la Constitución, o llamando al teléfono 966 989 202.