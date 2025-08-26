¿Cuándo regresan las Escuelas Deportivas en Elda?
Las actividades, que se desarrollan desde las siete de la mañana hasta las diez y media de la noche, ofrecen más de 500 plazas en las diferentes modalidades ofertadas
El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Deportes, ultima los detalles del reinicio de las Escuelas Deportivas Municipales que tendrá lugar el próximo lunes 1 de septiembre.
El concejal de Deportes, Enrique Quílez, ha afirmado este martes que "el programa de Escuelas Deportivas Municipales refleja el compromiso del Ayuntamiento de Elda con el deporte en todas sus vertientes, no únicamente en el ámbito competitivo, sino también en el deporte entendido como bienestar y salud, abierto a toda la ciudadanía".
"El programa de Escuelas Deportivas Municipales refleja el compromiso del Ayuntamiento de Elda con el deporte en todas sus vertientes"
El edil ha destacado que "hemos querido que la oferta sea lo más accesible posible, y por eso las actividades se desarrollan, según la disciplina, desde las 7:00 hasta las 22:30 horas, de lunes a viernes”.
Las Escuelas Deportivas Municipales de Elda ofrecen más de 500 plazas distribuidas entre las diferentes modalidades existentes: Gimnasia de Mantenimiento (para mayores de 16 años y para mayores de 60), Karate, Tai-Jitsu, Higiene Postural, Físico Intensivo (mayores de 16 años), Físico Medio (mayores de 60 años), Tenis y Pádel.
Desde la concejalía de Deportes han destacado que no ha dejado de aumentar desde el año 2017 tanto el número de plazas disponibles como de modalidades.
Los precios de las diferentes modalidades son:
- Mantenimiento físico: 8,51 euros/mes (6,81 euros con carné joven)
- Artes marciales: 8,75 euros al mes (7,00 euros al mes con carné joven)
- Pádel y tenis: 8,51 euros/mes (6,81 euros con carné joven)
La inscripción se puede realizar en la concejalía de Deportes, ubicada en la Plaza de la Constitución, o llamando al teléfono 966 989 202.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Un padre denuncia las condiciones de ingreso de su bebé en el Hospital de Elda: 'Sin cama para el acompañante y sin intimidad