El cambio en el tráfico de Elda por las obras del entorno de la Iglesia de Santa Ana

La calle Colón de Elda cambiará de sentido a partir de este viernes. Esta modificación busca favorecer la fluidez del tráfico durante las obras para la remodelación y puesta en valor del entorno de la iglesia de Santa Ana, según han informado este miércoles las concejalías de Espacio Público y Seguridad Ciudadana,

Así, desde el viernes la calle Colón pasará a dirigir el sentido de la circulación hacia la calle Nueva, ya que el acceso a la calle La Iglesia permanecerá cortado durante el desarrollo de las obras. Una vez se llegue a la calle Nueva, el tráfico seguirá su recorrido habitual hacia el cruce con la calle Antonio Maura.

De esta manera, se evita dejar la calle Colón sin salida y se continúan respetando tanto los aparcamientos existentes como las zonas reservadas para los vados, facilitando la circulación y dando servicio tanto a vecinos como comerciantes de la zona, según han destacado desde el Ayuntamiento de Elda.

La calle Colón, cuyo sentido se va a modificar / INFORMACIÓN

Además, se podrá seguir circulando también tanto por las calles Santa Ana, San Juan Bautista y San Roque para acceder a la calle Colón y continuar el sentido de la marcha.

Recuperación del casco histórico

Cabe recordar que los trabajos para la remodelación y puesta en valor de la iglesia de Santa Ana tienen como objetivo continuar con la recuperación del casco histórico de la ciudad y devolver el esplendor a esta emblemática zona de Elda.

Las obras permitirán conectar la Plaza de Arriba, también recuperada y puesta en valor en el año 2022 por parte del Consistorio eldense, con todo el entorno del templo, incluyendo las calles San Francisco, Los Giles y La Iglesia. Así, se creará una nueva superficie que englobará todo el entorno, mejorando la accesibilidad, la iluminación y las zonas verdes, dentro de un proyecto que forma parte del plan ‘Elda parte de ti’ y está íntegramente financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.