El cambio en el tráfico de Elda por las obras del entorno de la Iglesia de Santa Ana
La calle Colón modificará el sentido a partir del viernes para favorecer la fluidez de la circulación durante los trabajos para la puesta en valor de la zona del templo
La calle Colón de Elda cambiará de sentido a partir de este viernes. Esta modificación busca favorecer la fluidez del tráfico durante las obras para la remodelación y puesta en valor del entorno de la iglesia de Santa Ana, según han informado este miércoles las concejalías de Espacio Público y Seguridad Ciudadana,
Así, desde el viernes la calle Colón pasará a dirigir el sentido de la circulación hacia la calle Nueva, ya que el acceso a la calle La Iglesia permanecerá cortado durante el desarrollo de las obras. Una vez se llegue a la calle Nueva, el tráfico seguirá su recorrido habitual hacia el cruce con la calle Antonio Maura.
De esta manera, se evita dejar la calle Colón sin salida y se continúan respetando tanto los aparcamientos existentes como las zonas reservadas para los vados, facilitando la circulación y dando servicio tanto a vecinos como comerciantes de la zona, según han destacado desde el Ayuntamiento de Elda.
Además, se podrá seguir circulando también tanto por las calles Santa Ana, San Juan Bautista y San Roque para acceder a la calle Colón y continuar el sentido de la marcha.
Recuperación del casco histórico
Cabe recordar que los trabajos para la remodelación y puesta en valor de la iglesia de Santa Ana tienen como objetivo continuar con la recuperación del casco histórico de la ciudad y devolver el esplendor a esta emblemática zona de Elda.
Las obras permitirán conectar la Plaza de Arriba, también recuperada y puesta en valor en el año 2022 por parte del Consistorio eldense, con todo el entorno del templo, incluyendo las calles San Francisco, Los Giles y La Iglesia. Así, se creará una nueva superficie que englobará todo el entorno, mejorando la accesibilidad, la iluminación y las zonas verdes, dentro de un proyecto que forma parte del plan ‘Elda parte de ti’ y está íntegramente financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
