Fallece el concejal de Biar Cristóbal Valdés

El Ayuntamiento de Biar ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del concejal del grupo municipal del PSOE, Cristóbal Valdés Herrero.

El decreto, firmado en la mañana del miércoles por la alcaldesa Magdalena Martínez, establece que desde hoy y hasta el viernes 29 de agosto, las banderas del exterior de la Casa Consistorial ondearán a media asta y quedan suspendidos todos los actos oficiales.

La corporación municipal ha trasladado sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos por la pérdida de este veterano miembro de las filas socialistas locales, que ha fallecido a causa de una grave enfermedad.

Cristóbal Valdés desempeñó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Biar durante las legislaturas 2011-2015 y desde 2023 hasta la actualidad.