Petrer logra una ayuda de 1,4 millones para renovar el alumbrado público

El Ayuntamiento de Petrer ha sido incluido junto a las localidades Moncofa y Vila-real como uno de los únicos tres municipios de la Comunitat Valenciana que recibirán una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A nivel nacional, han sido 70 municipios los beneficiados.

En concreto, se trata de una ayuda de 1.419.206,01 euros dentro de la segunda convocatoria del programa de ayudas para proyectos singulares de renovación de alumbrado exterior municipal, financiado por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El proyecto, que prevé un ahorro energético superior al 70 %, incluye la sustitución de más de 2.000 luminarias y la modernización de cuadros de mando y sistemas de control.

El Ayuntamiento ya trabaja en la redacción del proyecto técnico, que debe elaborarse en un plazo máximo de tres meses, para después licitar las obras, cuya ejecución está prevista para 2026.

El proyecto

La actuación supondrá la sustitución de más de 2.000 luminarias por otras de mayor rendimiento lumínico, menor potencia y menor contaminación lumínica; la instalación de más de 50 sistemas de telegestión con analizador de red y regulación de flujo lumínico; la renovación completa de más de 50 cuadros de mando para su adaptación al REBT; la sustitución puntual de brazos murales deteriorados y la renovación parcial de líneas eléctricas y tierras; y la ejecución de mediciones lumínicas certificadas tras la finalización de los trabajos.

Con estas actuaciones, además de un ahorro energético superior al 70 %, se conseguirá una mejora notable en la calidad lumínica, la reducción de costes de mantenimiento y un impacto medioambiental positivo.

“Este proyecto es un paso fundamental dentro de la estrategia que venimos desarrollando en Petrer en materia de eficiencia energética" Fernando Díaz — Concejal de Servicios Generales de Petrer

El concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha subrayado que “este proyecto es un paso fundamental dentro de la estrategia que venimos desarrollando en Petrer en materia de eficiencia energética. No solo mejoraremos la calidad lumínica de nuestras calles y la seguridad ciudadana, sino que también reduciremos la contaminación lumínica y avanzaremos hacia un modelo de ciudad más sostenible”.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Petrer ya ha desarrollado diferentes actuaciones en materia de eficiencia energética en instalaciones municipales, consolidando así un modelo de gestión alineado con los objetivos europeos de reducción de consumo y de emisiones.