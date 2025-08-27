Recibimiento en el Ayuntamiento de cinco niñas saharauis tras sus vacaciones en Villena
Las menores son participantes en el Programa Vacaciones en Paz que desarrollan la Asociación Villena con el Pueblo Saharaui Desierto La Hammada
Cinco menores saharauis han sido recibidas este miércoles por una delegación del equipo de gobierno de Villena. La comitiva la han encabezado el alcalde, Fulgencio Cerdán, y las ediles de Migraciones, Alba Laserna; Turismo, Paula García; e Industria, Javier Martínez.
Las cinco niñas han pasado el verano en Villena, acogidas por familias de la ciudad que han participado en el programa Vacaciones En Paz, que trata de dar un respiro a los menores que viven en los campos de refugiados del pueblo saharaui de Tinduf (Argelia) de la mano de la Asociación Villena con el Pueblo Saharaui Desierto de La Hamada.
Este verano han sido cinco las familias de acogida afincadas en Villena y cinco las niñas que se han beneficiado de este proyecto solidario, que les permite descansar de las duras condiciones de vida en los campos de refugiados en la zona desértica del sur de Argelia.
Las niñas han relatado sus experiencias a lo largo de las semanas que han disfrutado de este espacio de tiempo de descanso y de actividades que no están al alcance de su mano allí donde viven.
El alcalde ha mostrado su apoyo y ha agradecido a las familias participantes su colaboración y su compromiso con esta causa. Por su parte, la edil de Migraciones, Alba Laserna, ha señalado la necesidad de seguir apostando por estos proyectos de solidaridad con un pueblo que se encuentra “orillado de todo futuro, marginado del debate internacional y cada vez más aislado de una solución justa a un conflicto de esta parte del territorio africano que en su momento fue provincia española”.
La edil de Turismo también ha mostrado su solidaridad y su apoyo manifiesto a este tipo de iniciativas, y ha hecho entrega de un lote de productos de marca del Ayuntamiento de Villena como recuerdo para las niñas saharauis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Un padre denuncia las condiciones de ingreso de su bebé en el Hospital de Elda: 'Sin cama para el acompañante y sin intimidad