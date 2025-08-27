Recibimiento en el Ayuntamiento de cinco niñas saharauis tras sus vacaciones en Villena

Cinco menores saharauis han sido recibidas este miércoles por una delegación del equipo de gobierno de Villena. La comitiva la han encabezado el alcalde, Fulgencio Cerdán, y las ediles de Migraciones, Alba Laserna; Turismo, Paula García; e Industria, Javier Martínez.

Las cinco niñas han pasado el verano en Villena, acogidas por familias de la ciudad que han participado en el programa Vacaciones En Paz, que trata de dar un respiro a los menores que viven en los campos de refugiados del pueblo saharaui de Tinduf (Argelia) de la mano de la Asociación Villena con el Pueblo Saharaui Desierto de La Hamada.

Este verano han sido cinco las familias de acogida afincadas en Villena y cinco las niñas que se han beneficiado de este proyecto solidario, que les permite descansar de las duras condiciones de vida en los campos de refugiados en la zona desértica del sur de Argelia.

Las niñas han relatado sus experiencias a lo largo de las semanas que han disfrutado de este espacio de tiempo de descanso y de actividades que no están al alcance de su mano allí donde viven.

El alcalde ha mostrado su apoyo y ha agradecido a las familias participantes su colaboración y su compromiso con esta causa. Por su parte, la edil de Migraciones, Alba Laserna, ha señalado la necesidad de seguir apostando por estos proyectos de solidaridad con un pueblo que se encuentra “orillado de todo futuro, marginado del debate internacional y cada vez más aislado de una solución justa a un conflicto de esta parte del territorio africano que en su momento fue provincia española”.

La edil de Turismo también ha mostrado su solidaridad y su apoyo manifiesto a este tipo de iniciativas, y ha hecho entrega de un lote de productos de marca del Ayuntamiento de Villena como recuerdo para las niñas saharauis.