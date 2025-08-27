Villena destina 134.000 euros para la compra de dos inmuebles

El Ayuntamiento de Villena va a adquirir dos inmuebles para dotación pública y para una zona verde. Por ello, el ejecutivo municipal llevará este jueves a pleno la modificación de crédito necesaria para la adquisición de dos nuevas propiedades, la histórica Casa Tarruella, ubicada en la calle Puerta del Molino del casco histórico, y una finca en la avenida de Alicante.

La primera de ella, que se encuentra dentro del Plan Especial de Protección y Conservación del Casco Histórico de Villena, tiene como destino su rehabilitación y su incorporación a los servicios municipales. Y en la parcela de la avenida de Alicante se ubicará en el futuro una nueva área verde. La modificación de crédito asciende a 134.000 euros y el pleno tendrá lugar este jueves a las 8:30 horas en el salón de actos de la Policía Local.

Otra imagen de la Casa Tarruella / INFORMACIÓN

Por otra parte, el plenario también abordará la situación de dos parcelas municipales y su desafectación como parcela sobrante en la calle Chopo y en el Camino Los Frutales. Una decisión que permitirá la modificación jurídica de dominio público a patrimonial y encontrar una salida a estos dos terrenos, según han informado desde el Consistorio.

Del mismo modo los concejales tendrán que decidir su voto sobre la aprobación del proyecto de obra de "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios" en el polígono industrial El Rubial, que en su última fase supone una inversión al 50% entre el propio Ayuntamiento y el IVACE.

En la parte de fiscalización, el PP ha presentado dos mociones, una sobre la mejora de los servicios ferroviarios de pasajeros y otra sobre el proceso de modernización del mercado municipal. Y Vox propondrá a votación una moción sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares.