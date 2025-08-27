Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villena destina 134.000 euros para la compra de dos inmuebles

El equipo de gobierno lleva al pleno de este jueves la modificación de crédito necesaria para adquirir la Casa Tarruella y una finca en la Avenida de Alicante. que se destinarán para dotación pública y una nueva área verde

La histórica Casa Tarruella permanece apuntalada

La histórica Casa Tarruella permanece apuntalada / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Villena va a adquirir dos inmuebles para dotación pública y para una zona verde. Por ello, el ejecutivo municipal llevará este jueves a pleno la modificación de crédito necesaria para la adquisición de dos nuevas propiedades, la histórica Casa Tarruella, ubicada en la calle Puerta del Molino del casco histórico, y una finca en la avenida de Alicante.

La primera de ella, que se encuentra dentro del Plan Especial de Protección y Conservación del Casco Histórico de Villena, tiene como destino su rehabilitación y su incorporación a los servicios municipales. Y en la parcela de la avenida de Alicante se ubicará en el futuro una nueva área verde. La modificación de crédito asciende a 134.000 euros y el pleno tendrá lugar este jueves a las 8:30 horas en el salón de actos de la Policía Local.

Otra imagen de la Casa Tarruella

Otra imagen de la Casa Tarruella / INFORMACIÓN

Por otra parte, el plenario también abordará la situación de dos parcelas municipales y su desafectación como parcela sobrante en la calle Chopo y en el Camino Los Frutales. Una decisión que permitirá la modificación jurídica de dominio público a patrimonial y encontrar una salida a estos dos terrenos, según han informado desde el Consistorio.

Del mismo modo los concejales tendrán que decidir su voto sobre la aprobación del proyecto de obra de "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios" en el polígono industrial El Rubial, que en su última fase supone una inversión al 50% entre el propio Ayuntamiento y el IVACE.

Noticias relacionadas y más

En la parte de fiscalización, el PP ha presentado dos mociones, una sobre la mejora de los servicios ferroviarios de pasajeros y otra sobre el proceso de modernización del mercado municipal. Y Vox propondrá a votación una moción sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents