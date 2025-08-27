Villena destina 134.000 euros para la compra de dos inmuebles
El equipo de gobierno lleva al pleno de este jueves la modificación de crédito necesaria para adquirir la Casa Tarruella y una finca en la Avenida de Alicante. que se destinarán para dotación pública y una nueva área verde
El Ayuntamiento de Villena va a adquirir dos inmuebles para dotación pública y para una zona verde. Por ello, el ejecutivo municipal llevará este jueves a pleno la modificación de crédito necesaria para la adquisición de dos nuevas propiedades, la histórica Casa Tarruella, ubicada en la calle Puerta del Molino del casco histórico, y una finca en la avenida de Alicante.
La primera de ella, que se encuentra dentro del Plan Especial de Protección y Conservación del Casco Histórico de Villena, tiene como destino su rehabilitación y su incorporación a los servicios municipales. Y en la parcela de la avenida de Alicante se ubicará en el futuro una nueva área verde. La modificación de crédito asciende a 134.000 euros y el pleno tendrá lugar este jueves a las 8:30 horas en el salón de actos de la Policía Local.
Por otra parte, el plenario también abordará la situación de dos parcelas municipales y su desafectación como parcela sobrante en la calle Chopo y en el Camino Los Frutales. Una decisión que permitirá la modificación jurídica de dominio público a patrimonial y encontrar una salida a estos dos terrenos, según han informado desde el Consistorio.
Del mismo modo los concejales tendrán que decidir su voto sobre la aprobación del proyecto de obra de "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios" en el polígono industrial El Rubial, que en su última fase supone una inversión al 50% entre el propio Ayuntamiento y el IVACE.
En la parte de fiscalización, el PP ha presentado dos mociones, una sobre la mejora de los servicios ferroviarios de pasajeros y otra sobre el proceso de modernización del mercado municipal. Y Vox propondrá a votación una moción sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público con mesas, sillas y otros elementos auxiliares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Un hombre de 43 años, ingresado en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Las millonarias obras del macroembalse de Beneixama, a contrarreloj
- Vendía cachorros en una caja de cartón en plena calle en Elda: la multa puede llegar a 15.000 euros
- Manos que salvan vencejos en Aspe
- Un incendio nocturno en una vivienda de Elda obliga a desalojar un edificio
- Un caracal llega a Villena tras 16 días vagando por los campos de Cádiz
- Un padre denuncia las condiciones de ingreso de su bebé en el Hospital de Elda: 'Sin cama para el acompañante y sin intimidad