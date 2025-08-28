Elda impulsa la campaña 'Vuelta al Cole 2025' con sorteos y sorpresas

La Asociación de Comerciantes de Elda, en colaboración con la concejalía de Comercio y Mercados, pone en marcha la campaña 'Vuelta al Cole 2025', una iniciativa pensada para apoyar al comercio local en un momento clave del año: la preparación de la vuelta a las aulas.

Desde este miércoles y hasta el próximo 16 de septiembre, todas las compras realizadas en los comercios de Elda participantes entrarán en el sorteo de 3 Tarjetas Regala Elda de 30 euros cada una, un incentivo con el que se busca premiar la confianza de los vecinos en los establecimientos de proximidad. Para participar, los clientes solo tendrán que enviar el ticket de compra al número de WhatsApp 644 756 199 (AEDEBot).

"La campaña de 'Vuelta al cole 2025' es clave porque este periodo supone un gran movimiento de compras en la ciudad" Silvia Ibáñez — Concejal de Comercio y Mercados de Elda

La concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha subrayado la importancia de esta acción conjunta: “La campaña de 'Vuelta al cole 2025' es clave porque este periodo supone un gran movimiento de compras en la ciudad. Con esta iniciativa queremos que las familias de Elda encuentren en nuestros comercios de proximidad la primera opción, ya que en ellos tienen la garantía de buenos productos, confianza, atención cercana y un servicio hecho a medida”.

Cartel de la campaña / INFORMACIÓN

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Elda, Rocío Vera, ha recalcado que esta campaña supone la reactivación del calendario anual de acciones tras el periodo estival: “Después de las vacaciones, la asociación vuelve a la carga con fuerza. Queremos animar a toda la ciudadanía a hacer sus compras en Elda, a disfrutar de las ventajas de comprar en nuestros comercios y a participar en esta campaña que, además de ilusionante, refuerza el tejido comercial de nuestra ciudad”.

"Queremos animar a toda la ciudadanía a hacer sus compras en Elda, a disfrutar de las ventajas de comprar en nuestros comercios y a participar en esta campaña que, además de ilusionante, refuerza el tejido comercial de nuestra ciudad” Rocío Vera — Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Elda

Asimismo, desde la Asociación se avanza que la próxima gran cita será la celebración del 'Elda Shopping Night 2025', un evento muy esperado que volverá a llenar las calles de ambiente, promociones y actividades especiales.

Con esta nueva acción, el Ayuntamiento de Elda y la Asociación de Comerciantes refuerzan su compromiso con la dinamización del comercio local, fomentando la compra de proximidad y recordando a la ciudadanía que Elda lo tiene todo.