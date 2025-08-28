Las fiestas de Monóvar más sostenibles: vasos reutilizables en el recinto festero

El Ayuntamiento de Monóvar, a través de la concejalía de Políticas Ambientales, ha presentado este jueves una novedad importante que habrá en el recinto festero Tarín Marín durante las fiestas.

Se trata de la incorporación de vasos reutilizables, haciendo un paso más para conseguir unas fiestas más sostenibles que, al mismo tiempo, se preocupen del entorno festivo y sean "respetuosas con todos y todas".

Y es que "con este pequeño gesto se reducen los residuos plásticos y se promueven unas fiestas más limpias, responsables e inclusivas", según ha remarcado la concejalía de Políticas Ambientales. Además, hay que destacar que los vasos llevan un mensaje de fiestas sin violencia machista, dentro del programa del Pacto de Estado. En concreto, pone "Per unes festes sense masclisme".

Creatividad y tradición en el diseño El diseño del vaso ha sido realizado por la educadora ambiental del Ayuntamiento Susana Caria, y la iniciativa cuenta con la colaboración de Tarín Marín y de la Asociación de Nanos i Gegants, “ya que nos han dejado parte de su logo para integrarlo en el diseño del vaso, uniendo así creatividad y tradición”, como ha apuntado Caria. En este sentido, la educadora ambiental ha destacado que “desde el Ayuntamiento hemos querido que el diseño del vaso fuera más allá de la estética y transmitiera valores. Por eso, hemos incorporado elementos que representan la tradición local, como es el caso de la colaboración con la Asociación de Nanos i Gegants, y a la vez hemos dado protagonismo a mensajes que promueven la sostenibilidad y el respeto". Así, ha añadido que "la idea es que la gente, cuando coja el vaso, sienta que forma parte de un proyecto colectivo. Un vaso reutilizable es una herramienta pedagógica: cada vez que lo usas recuerdas que hay otra manera de hacer las cosas, más limpia, más consciente y más respetuosa. Esperamos que sea el primero de muchos pasos hacia unas fiestas cada vez más sostenibles”.

Otros objetivos de esta medida son conseguir una cultura más sostenible y responsable e impulsar la participación ciudadana en el cuidado del pueblo, han apuntado desde el Consistorio.

El funcionamiento de esta iniciativa será "muy sencillo: habrá que acercarse al punto habilitado en el recinto festero, pagar una fianza de un euro y recoger el vaso reutilizable. Se puede utilizar durante toda la noche y, cuando se acabe, devolverlo. También se puede guardar para usarlo las noches siguientes. Una vez se devuelva el vaso, el usuario recuperará la fianza", han explicado.

Cartel sobre el funcionamiento de la iniciativa / INFORMACIÓN

Por su parte, Víctor Fernández, concejal de Políticas Ambientales, ha remarcado que “la introducción de los vasos reutilizables en el recinto festero Tarín Marín es mucho más que una medida práctica: es una apuesta clara por un modelo de fiestas que mira hacia el futuro. Durante años hemos sido conscientes del volumen de residuos que se generan en pocos días y ahora hacemos un paso adelante para que Monóvar sea ejemplo de responsabilidad colectiva".

"La introducción de los vasos reutilizables en el recinto festero Tarín Marín es mucho más que una medida práctica: es una apuesta clara por un modelo de fiestas que mira hacia el futuro" Víctor Fernández — Concejal de Políticas Ambientales de Monóvar

Así ha recordado que "cada vaso que reutilizamos es un residuo menos en la calle, es menos plástico en el contenedor y un recuerdo vivo de que las fiestas pueden ser sostenibles sin perder su esencia. Queremos que la gente disfrute con orgullo de este proyecto y que se entienda que cuidar de nuestro pueblo y de nuestro entorno también es parte de la fiesta”.

"Con la introducción de los vasos reutilizables avanzamos hacia unas fiestas modernas, responsables y comprometidas con nuestro entorno y con las personas. Es un proyecto que une sostenibilidad, tradición e igualdad, y que demuestra que podemos innovar sin perder nuestras raíces" Loren Amat — Alcalde y concejal de Fiestas de Monóvar

Finalmente, Loren Amat, alcalde y concejal de Fiestas de Monóvar, ha indicado que “para Monóvar, las fiestas son un reflejo de nuestra identidad, de nuestra manera de entender la convivencia y la celebración. Con la introducción de los vasos reutilizables avanzamos hacia unas fiestas modernas, responsables y comprometidas con nuestro entorno y con las personas. Es un proyecto que une sostenibilidad, tradición e igualdad, y que demuestra que podemos innovar sin perder nuestras raíces”.

Además, Amat ha agradecido la colaboración de las asociaciones locales y la implicación de todas las áreas municipales que han hecho posible esta iniciativa. “Estoy convencido de que la ciudadanía responderá con entusiasmo y que juntos haremos unas fiestas más limpias, respetuosas y a la altura de lo que Monóvar merece”.