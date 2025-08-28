Patrimonio
Villena aprueba destinar 134.000 euros a la compra de dos inmuebles para dotaciones públicas
El pleno respalda por unanimidad la modificación de crédito para adquirir la histórica Casa Tarruella y una finca de la avenida de Alicante
El Ayuntamiento de Villena ha aprobado este jueves destinar 134.000 euros a la adquisición de dos inmuebles para dedicarlos a dotaciones públicas. El pleno, en su sesión ordinaria de agosto, ha respaldado la modificación de crédito para la adquisición de la histórica Casa Tarruella, ubicada en la calle Puerta del Molino del casco histórico, y una finca en la avenida de Alicante.
Así, todos los grupos municipales han apoyado la propuesta del equipo de gobierno formado por PSOE y Los Verdes, según han informado fuentes del Ayuntamiento. La Casa Tarruella se encuentra dentro del Plan Especial de Protección y Conservación del Casco Histórico de Villena. Y el Ayuntamiento tiene previsto rehabilitar el inmueble para emplazar allí servicios municipales.
Y en cuanto a la parcela de la avenida de Alicante, el ejecutivo municipal tiene previsto convertirla en una nueva área verde.
