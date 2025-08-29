Así cambia el transporte interurbano en el Vinalopó, l'Alcoià y l'Alacantí a partir del lunes

La Generalitat aumenta las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos del Alto y Medio Vinalopó, l'Alcoià y l'Alacantí. Así, a partir del 1 septiembre entrarán en funcionamiento estas mejoras en las dos de las redes de autobús interurbano de la provincia: la antigua concesión CVA-023, que desde ahora se llamará el Bus del Vinalopó, y la concesión CVA-015, que ahora será La Nueva Alcoyana.

Estos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, "ofrecerán más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad a los municipios de la provincia de Alicante", según ha informado este viernes la Generalitat. Toda la información se puede consultar en esta web.

El Bus del Vinalopó incluye como novedades conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universidad de Alicante

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conectará el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante mediante 16 líneas regulares, además de dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar. Como novedad habrá conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universidad de Alicante.

Cinco líneas con el Hospital de Elda

Un total de cinco líneas conectarán el Hospital de Elda con localidades como Alicante, Petrer, Villena, Sax, Novelda, Monóvar o Pinoso. Dos líneas serán las que unan el Hospital del Vinalopó con Villena, Sax, Elda y Petrer; mientras que tres rutas conectarán la Universidad de Alicante con Sax, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar.

Mapa de las líneas del Bus del Vinalopó / INFORMACIÓN

Otras novedades importantes serán el aumento de las conexiones entre Novelda, Monóvar y Alicante; más frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar; un nuevo servicio entre Pinoso y Elche y la conexión con la Alta Velocidad, disponible mediante un servicio especial de Transporte a la Demanda, que se ha planificado hacia la Estación de AVE de Villena, que favorecerá la intermodalidad tren-autobús.

La Nueva Alcoyana

Por su parte, La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, unirá el triángulo Alcoy/Cocentaina, Villena y Alicante. Algunas de las localidades atendidas por esta red serán Ibi, Castalla, Jijona, Mutxamel, Villena, Sant Joan, o San Vicente del Raspeig, así como algunos importantes centros de servicios públicos como la Universidad de Alicante o el Hospital de Elche.

Mapa de La Nueva Alcoyana / INFORMACIÓN

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoy que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se verá incrementado de 9 a 18 expediciones.

La conexión con Xixona es otra de las grandes mejoras, ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco.

Hospital de Sant Joan

La Nueva Alcoyana también ofrecerá diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan y la Universidad de Alicante. En total, serán tres las líneas que unirán Alcoy, Ibi, Tibi, La Torre de les Maçanes y Xixona con el centro hospitalario; y otras dos líneas que conectarán la Universidad de Alicante con municipios como Alcoy, Ibi, Onil o Castalla. Además, también contará con servicio de Transporte a la Demanda, en este caso en la localidad de Tibi, en concreto, hacia la Urbanización Terol.

Un bus de la Nueva Alcoyana / INFORMACIÓN

El pasado julio ya se puso en marcha el nuevo servicio que conecta l'Alcoià, El Comtat y la Marina Alta, aunque municipios como Alcoy, Muro y Cocentaina han criticado las deficiencias del mismo e incumplimientos respecto a lo anunciado en un principio, llegando la Generalitat a espaciar las frecuencias para ajustarlas a la realidad.

Elda celebra el refuerzo

La concejala de Movilidad de Elda, Silvia Ibáñez, ha destacado que "el refuerzo del servicio de las líneas de autobús metropolitano que conectan Elda con Petrer y Monóvar supone un paso muy importante para mejorar la movilidad de nuestra ciudadanía. La conectividad es clave para seguir avanzando hacia una ciudad más accesible, sostenible y con mayores oportunidades para todos".

La edil ha afirmado que "gracias a este incremento en la frecuencia y capacidad del transporte público, facilitamos los desplazamientos diarios de cientos de personas, especialmente de quienes utilizan el autobús para ir a trabajar, estudiar, acudir a citas médicas o realizar gestiones. Se trata de una mejora que no solo beneficia a Elda, sino a toda el área metropolitana, y que se enmarca en nuestra apuesta por un transporte público más cómodo, ágil y eficiente, y este refuerzo va en la dirección correcta”.