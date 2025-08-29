Este es el exitoso balance de "Elda 40 Gra2"

La última edición de "Elda 40 Gra2" ha concluido consolidándose como "una de las citas culturales más esperadas del verano, con una participación que ha superado todas las expectativas y que ha reafirmado el valor de la cultura como motor de dinamización social y económica en la ciudad", según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Así, más de 10.000 personas han participado en las 45 actividades programadas por varios departamentos municipales en la edición de 2025 con más de 20 emplazamientos diferentes.

El concejal de Cultura, Iñaki Pérez Rico, ha destacado que “siguiendo las indicaciones del Consejo Municipal de Cultura, la programación de Elda 40 Gra2 se ha desarrollado desde mitad de junio hasta este mismo miércoles, con diferentes propuestas con las que hemos llegado a todos los rincones de la ciudad y para todos los públicos”.

Principales actividades

Entre las actividades más concurridas destacaron el Emdiv Festival, que reunió a más de 3.000 asistentes, el Rock Elda Festival, con 2.800 personas, y el H20Fest, con 1.100 participantes, confirmando el gran tirón de la música en directo en la ciudad. A estas cifras se suman los conciertos generales con 1.400 asistentes, consolidando la música como uno de los pilares de la programación. También la actividad 'Pianos en la calle' tuvo gran acogida del público.

“Elda 40 Gra2 ha demostrado que la cultura no solo es una herramienta de disfrute y cohesión social, sino también un motor económico que impulsa a la ciudad" Iñaki Pérez — Concejal de Cultura de Elda

El ciclo de monólogos, que comenzó en la pasada edición, ha mantenido su éxito con 500 asistentes, mientras que Letras a la fresca volvió a erigirse como una apuesta segura, acercando la literatura y a sus autores a otros 500 participantes. El cine temático de los años 80 fue una de las grandes sorpresas, con 500 espectadores, demostrando el interés del público por propuestas originales.

La programación también puso en valor el talento local y la colaboración con empresas de la ciudad y colectivos culturales (en total 15 asociaciones y colectivos), generando sinergias que enriquecen la oferta cultural y apoyan la economía eldense.

Los más pequeños

Además, las actividades para los más pequeños, los talleres familiares y las sesiones de ocio participativo completaron una agenda inclusiva, con opciones para todas las edades. A todo ello se sumó la colaboración con el comercio local, exponiendo los cuadros de los alumnos y alumnas del taller de pintura al aire libre impartido por el artista eldense Alejandro Martínez.

El edil del área, ha señalado que “Elda 40 Gra2 ha demostrado que la cultura no solo es una herramienta de disfrute y cohesión social, sino también un motor económico que impulsa a la ciudad. Este verano hemos llegado a más barrios, hemos contado con más propuestas y hemos puesto en valor a nuestros artistas, logrando que la ciudadanía se reconozca en sus calles y en su talento. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que la cultura esté presente todo el año y siga siendo un pilar fundamental para la ciudad de Elda”.

Hay que recordar que el ciclo 'Elda 40 Gra2' fue recuperado en el año 2015 por el gobierno local con el objetivo de llevar actividades culturales y de ocio a todos los barrios de la ciudad y, desde entonces, ha ido creciendo su programación con la implicación, además de Cultura, de diferentes áreas municipales como Participación Ciudadana, Juventud, Fiestas y Teatro, entre otras.