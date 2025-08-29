Última tecnología para los milenarios primeros habitantes de Petrer

El Museo Dámaso Navarro de Petrer amplía su exposición permanente con una nueva vitrina dedicada a los restos humanos y al ajuar funerario de la Cueva del Hacha, un yacimiento prehistórico situado en el término municipal, en la zona del pantano de Elda.

Este enclave es un espacio de enterramiento utilizado durante la Edad del Cobre (III milenio a. C.) que fue excavado en 1954 por miembros del Centro Excursionista Eldense, cuyos hallazgos se conservan actualmente en el Museo Arqueológico de Elda.

Presentación de la nueva vitrina / INFORMACIÓN

El concejal de Cultura y Patrimonio, Fernando Portillo, ha subrayado que “con esta nueva vitrina seguimos ampliando y mejorando la oferta del Museo Dámaso Navarro, acercando a la ciudadanía piezas que nos ayudan a comprender mejor nuestra historia y nuestras raíces”.

La iniciativa permite mostrar en la exposición permanente restos de la Cueva del Hacha, fechados en la Edad del Cobre, gracias a una subvención por la Diputación

En este caso, las piezas incorporadas “permiten explicar los orígenes del poblamiento en nuestras tierras, siendo las primeras evidencias de las personas que habitaron este entorno hace más de 4.000 años”.

Portillo ha añadido que “gracias a la innovación tecnológica podemos mostrar de manera accesible y atractiva un patrimonio arqueológico de gran valor, reforzando el papel del museo como espacio educativo, cultural y turístico de referencia en la comarca”.

Al no poder disponer de los restos originales, se ha optado por realizar réplicas en 3D. El trabajo ha sido llevado a cabo por José Daniel Busquier, mediante un proceso de fotogrametría realizado en las instalaciones del Museo Arqueológico de Elda, contando con el informe favorable de su director, Antonio Poveda, y la autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Gracias a este procedimiento se han reproducido de manera fidedigna los restos óseos y los objetos del ajuar funerario vinculados a las personas enterradas en la cueva: un punzón de cobre, una varilla de hueso, un hacha y una azuela de piedra pulida.

El proyecto ha contado con una subvención de 2.522,37 euros concedida por la Diputación de Alicante en el marco de las ayudas destinadas a museos y colecciones museográficas permanentes.

Con esta incorporación, el Museo Dámaso Navarro refuerza su papel como espacio de referencia para el conocimiento, conservación y difusión del patrimonio histórico y arqueológico de Petrer.