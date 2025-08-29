Vívelo en primera fila: Villena celebra sus Moros y Cristianos con más de 12.000 festeros bajo el Castillo de la Atalaya

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena, en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Virtudes, vuelven a ofrecer un gran espectáculo multitudinario con las dos grandes exhibiciones de las 14 comparsas que las componen y los más de 12.000 festeros y más de 140 bandas de música que participan en ellas. En la Gran Entrada y la Gran Cabalgata, festeros y músicos toman las calles de Villena y las llenan de color y música. Es la gran fiesta de Moros y Cristianos del mundo, donde la ciudad al completo participa de manera directa en sus actos, y donde vecinos y vecinas, junto a los miles de turistas que acuden, salen a llenar las calles para disfrutar de este espectáculo asombroso.

Los dos eventos de referencia son: la Gran Entrada y la Gran Cabalgata, los días 5 y 6 de septiembre. / ANGEL GRANIZO

Así, Villena se abre al público entre el 4 y el 9 de septiembre con más de un centenar de actividades, desarrolladas a la sombra del imponente Castillo de la Atalaya, una monumental fortaleza del siglo XII, una de las mejor conservadas de España. Durante estos días, Villena es música, pólvora, alábega, trajes esplendorosos, encuentros, reuniones y turistas bien acogidos, que son recibidos con los brazos abiertos para celebrar una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que cada año atrae a visitantes de todo el mundo. Es, sin duda, una de las fiestas de mayor tradición y una de las más famosas, espectaculares y participativas de cuantas se celebran en el país.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena: dos grandes exhibiciones de las 14 comparsas que las componen, con más de 12.000 festeros y más de 140 bandas de música participantes. / Información

Como decíamos, hay dos eventos de referencia: la Gran Entrada y la Gran Cabalgata, los días 5 y 6 de septiembre. El primero, encabezado por la Banda Municipal de Música de Villena, seguido por el Bando Moro; y el segundo, por las comparsas cristianas. Son días emotivos y espectaculares, donde desfilan un promedio de dos mil festeros por hora, liderados por sus magníficos boatos, cabos y escuadras especiales.

Una de las peculiaridades de estos dos eventos es la participación de las bandas, con más de 5.000 músicos venidos de distintas comunidades, principalmente de la Valenciana y la Murciana. Villena, tierra de música y de músicos, traslada también esta tradición a sus actos festeros. La música, la pólvora, la alábega y sus pastas son elementos esenciales para vivir y entender sus Moros y Cristianos.

El Castillo, protagonista

Son esenciales también las Embajadas, que se desarrollan en el marco histórico del Castillo de la Atalaya, con textos de principios del siglo XIX que constituyen la parte histórica de las fiestas. La fortaleza es el gran escenario, único en este tipo de celebraciones, que otorga una personalidad propia a estas actividades. Son los discursos al pie de sus murallas los que cobran fuerza, protegidos por los siglos de historia de este enclave patrimonial, y desde el que se accede precedido por los arcabuceros, en un recorrido por el Casco Histórico que parte de la plaza de Santiago, desde el pórtico de la Iglesia de Santiago, otra de las joyas arquitectónicas del gótico-renacentista valenciano.

Entre sus actos de mayor tradición se puede disfrutar de la Conversión del Moro al Cristianismo, un acto teatralizado cuyo texto, aunque reformado a principios del siglo pasado, data del siglo XVII y es una de las representaciones del Siglo de Oro que entonces tanto se escenificaban. Si buscamos color y pasión por la fiesta, no hay que perderse la Entrada, la Procesión y la Alborada, que anuncia el día de la Patrona.

Entre sus actos de mayor tradición se puede disfrutar de la Conversión del Moro al Cristianismo, un acto teatralizado cuyo texto, aunque reformado a principios del siglo pasado, data del siglo XVII y es una de las representaciones del Siglo de Oro que entonces tanto se escenificaban. / Información

Pero las fiestas no se desarrollan solo durante el día, sino que también continúan durante toda la noche en las diferentes comparsas y espacios públicos. A lo largo de estos días, las calles de la ciudad se llenan de actos abiertos al público, conciertos, encuentros y mucha vida en los diferentes recintos festeros de cada comparsa. Villena muestra también su mejor gastronomía, ese maridaje excepcional del recetario de frontera que une lo mejor de la Meseta y Castilla con lo mejor de la tradición culinaria mediterránea.

500 años de título de ciudad

Vivir las fiestas es la excusa perfecta para visitar una de las villas más antiguas de la Comunidad Valenciana, con uno de los patrimonios históricos más importantes, todos ellos bajo la vigilancia del Castillo de la Atalaya, una de las fortalezas mejor conservadas de España. Asimismo, Villena celebra el V Centenario del título de ciudad que le concedió Carlos I en febrero de 1525. Quinientos años de reconocimiento a la importancia de esta ciudad en la historia de España.

Además, se puede disfrutar del Museo Festero; del Museo de Villena, que ha reabierto sus puertas recientemente para mostrar una parte del Tesoro de Villena, uno de los hallazgos más importantes de Europa del Neolítico; así como de espacios como el Teatro Chapí, el Museo Escultor Navarro Santafé o los espacios naturales del término municipal.

Villena y sus fiestas de Moros y Cristianos son la excusa perfecta para comprobar que la sucesión de eventos y actividades confirma que la ciudad, Villena, es capital turística del interior de la provincia de Alicante.

«Las Fiestas son perfectas para conocer Villena y su oferta patrimonial , cultural y gastronómica»

FULGENCIO JOSÉ CERDÁN BARCELÓ: Alcalde de Villena

. / Información

Del 4 al 9 de septiembre, Villena se convierte en escenario y protagonista de una de las celebraciones más emblemáticas del sureste español: las Fiestas de Moros y Cristianos en honor a su patrona, la Virgen de las Virtudes. Más de 12.000 personas desfilan en los actos principales, pero la cifra real de quienes participan, colaboran y viven con intensidad estos días es mucho mayor. Son jornadas de historia, pólvora, música y tradición, pero, sobre todo, de emoción compartida.

Para el alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, estas fiestas no se entienden solo desde la organización: se entienden desde el alma. Son el reflejo de una ciudad que se une, que trabaja en conjunto, que se emociona con cada Entrada, cada Embajada y cada romería. En esta entrevista, el alcalde nos habla del esfuerzo colectivo que hay detrás de cada edición, del orgullo de un pueblo que vive sus fiestas desde dentro, y del proyecto que busca que estas celebraciones sean reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Porque en Villena, las fiestas no se limitan a una fecha en el calendario: forman parte de la identidad de todo un pueblo.

¿Cómo afronta esta nueva edición de las fiestas más esperadas de Villena?

Nuestras fiestas se extienden a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Aunque están muy consolidadas y tienen una fuerte tradición, lo cierto es que cada año son diferentes. Las Fiestas de Moros y Cristianos son un gran evento participativo, vivo, muy humano, fruto de la ilusión de miles de personas. Ellos hacen que cada año sea diferente. Como festero y como alcalde, espero y vivo las fiestas como si fueran las primeras de mi vida. Esta es la forma de sentir las fiestas que tienen cada villenero y villenera. Vivo las fiestas muchas semanas antes, porque la preparación y su desarrollo previo exigen mucho trabajo. Una tarea que cuenta con entidades muy volcadas y que se dejan la piel en esto, como la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos, cada una de las comparsas, la Junta de la Virgen y entidades culturales que, como parte de la sociedad, tienen un papel también importante. Las fiestas de Moros son una celebración de toda la ciudad.

Arrancan estos días por el pregón, ¿qué nos puede decir del pregonero de este año?

Carlos Flor es una persona muy vinculada a las Fiestas de Moros y Cristianos desde su nacimiento, como él mismo cuenta. Una vinculación que mantiene a pesar de las tres décadas que lleva viviendo en Estados Unidos. Este párroco en Boston (EE.UU), miembro de la Comparsa Moros Nuevos, tiene a flor de piel el sentimiento festero de nuestra ciudad. Es un ejemplo más de que las Fiestas de Villena no son una serie de actos festeros, sino algo más intenso: es todo un sentimiento y una emoción que se traslada de generación a generación, y que no desaparece a pesar de la distancia. El pregón de Flor es muy esperado por toda la ciudad.

¿Qué es lo que más valora de los Moros y Cristianos de Villena?

Las Fiestas de Moros y Cristianos destacan por la gran participación. Estas fiestas no son de los festeros exclusivamente, como puede ocurrir en otras ciudades, son de todo el mundo. Son más de 12.000 festeros los que desfilan, pero son otros miles los que están detrás de los eventos, anticipando las actividades previas y posteriores. Todo un hervor de actividad y de complicidad donde cada persona es fundamental para que todo funcione. Sin duda, las Fiesta de Moros y Cristianos de Villena aúnan a toda la sociedad de la ciudad, es el punto de encuentro de todos, sin distinción de edad, sexo, barrio donde se resida, ideología o cualquier otra condición. Valoro enormemente la capacidad de Villena de volcarse a una en estas fiestas: aquí demostramos que todos somos uno.

¿Qué puede encontrar un visitante que acuda a las fiestas?

Villena ofrece una fiesta abierta, muy participativa. En los actos de estas celebraciones siempre hay un espacio para aquellas personas que vienen de fuera atraídos por nuestras fiestas. Desde luego, las Fiesta de Moros y Cristianos es una manera perfecta de conocer nuestra ciudad, nuestra oferta cultural, de ocio, gastronómica y patrimonial. Muchos de los eventos principales ocurren en nuestros grandes monumentos o espacios públicos de referencia. La Gran Entrada del 5 y la Gran Cabalgata del 6 de septiembre no dejan a nadie indiferente. Las embajadas a los pies del Castillo de la Atalaya son espectaculares y muy sorprendentes. Ofrece al público, tanto de Villena como de fuera, una imagen grandiosa propia de las grandes producciones de cine. Sin duda, una de las joyas de las fiestas. Y para los villeneros y villeneras, pero también abierto a todo el mundo, las romerías de finales de agosto y del 9 de septiembre con el traslado de nuestra patrona, La Virgen de las Virtudes, tienen mucho significado y mucho colorido para aquellos que se interesan por este tipo de eventos vinculados a la historia y a la cultura.

¿Por qué ha iniciado el proyecto de solicitar la declaración Fiestas de Interés Turístico Internacional?

Es una deuda que tenemos con la Fiesta y los festeros y festeras de Villena. El impacto, la tradición, la fortaleza y el arraigo, más los elementos que la hacen única, necesitan un reconocimiento específico. Lo que buscamos es una distinción que, aunque no influya en la fiesta, sí mejore nuestra visibilidad turística, tanto en el periodo de fiestas como fuera de él. Villena es y quiere seguir siendo un punto de referencia en el turismo de interior de la Comunidad Valenciana y un destino preferente para escapadas que buscan patrimonio, historia, bodegas, gastronomía, entornos naturales y cultura. Lo tenemos todo, además de un acceso privilegiado con la alta velocidad por tren. Así que, la declaración futura de Fiestas de Interés Turístico Internacional (FITI) es un respaldo a los muchos años de trabajo por parte del Ayuntamiento, la Junta Central de Fiestas, la Junta de la Virgen, de los festeros y festeras, y una oportunidad para un sector turístico, comercial, de servicios y hostelero de nuestra ciudad.

La Banda Municipal de Música en las fiestas con más notas del mundo

La Banda Municipal de Música de Villena es una institución con más de 100 años de vida. / Información

Villena, ciudad de música, ciudad de músicos no es solo un lema, es una realidad en la capital del Alto Vinalopó. Y ese protagonismo de la música en la vida social y cultural de la ciudad explota en su mayor expresión en las Fiestas de Moros y Cristianos de la mano de la Banda Municipal de Música de Villena, una institución que tiene más de 100 años de vida. Sus casi 160 componentes la convierten en una de las más grandes de la Comunidad Valenciana, pero no sólo por su número sino por la calidad de sus integrantes, músicos formados en el Conservatorio Profesional de Música de Villena y que protagonizan estos días de fiestas los eventos más importantes de la celebración de Moros y Cristianos.

Pero no acaba aquí el sello musical de estas fiestas, junto a la Banda Municipal de Música de Villena se congregan otras 140 bandas procedentes de toda la Comunidad Valenciana y otras regiones vecinas que suman por las calles de la ciudad más de 5.000 músicos. Agrupaciones venidas de diferentes puntos que acompañan en sus desfiles y actos diversos a cada una de las comparsas y escuadras. La música es esencial en el desarrollo de la fiesta, donde es algo más que la banda sonora, es el hilo conductor de todos los eventos que se producen y desarrollan en las calles de la ciudad.

Junto a la Banda Municipal de Música de Villena se congregan otras 140 bandas procedentes de toda la Comunidad Valenciana que suman por las calles de la ciudad más de 5.000 músicos. / Información

La Banda tiene el honor de abrir los actos con el tradicional Concierto de Pasodobles, acto previo que se celebró el pasado viernes y enmarcado en un fin de semana cargado de fervor festero con el Pasacalles y Romería. El 4 de septiembre el magnífico Concierto Extraordinario , que se celebra en el Teatro Chapí, es el preludio de los grandes fastos, además tendrá como eje vertebrador la celebración también del centenario del propio teatro. La Banda Municipal, que dirige desde 2003 el maestro Pedro Ángel López, se ha preparado a conciencia para estos eventos y conciertos con ensayos que se multiplican desde el 1 de agosto a dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una de ellas. Un maratón musical para clavar a la perfección cualquier interpretación de la banda. Una agrupación que cuenta con la fuerza de la juventud, puesto que la media de edad ronda los 25 años, con intérpretes de gran valía.

Un maratón musical para clavar a la perfección cualquier interpretación de la banda. Una agrupación que cuenta con la fuerza de la juventud, puesto que la media de edad no supera los 25 años. / Información

Todo este arte, esta dedicación, estos ensayos y el esfuerzo diario que hacen estos músicos en su formación a lo largo del año lucen con esplendor desde el primer día de Fiestas Moros y Cristianos. Su papel es parte esencial del Pregón de Fiestas, puesto que pone el colofón final a este año a las palabras del pregonero, que este año será el párroco villenense afincado en Boston, Carlos Flor. El Himno-Pasodoble «Villena Festera» pondrá a flor de piel la emoción de propios y extraños, nacidos o no en Villena, gracias a la carga emotiva y la interpretación espléndida de los músicos de la banda.

Desfile al son del V Centenario del Título de ciudad

Horas después, no hay desfile de la Gran Entrada sin el inicio que ofrece a las cuatro de la tarde la Banda Municipal de Música, que precede a 14 comparsas que inundarán las calles de la ciudad hasta entrada la noche. Un día después, vuelve a encabezar los desfiles de la Gran Cabalgata, con la novedad de interpretar por primera vez desfilando la marcha cívica del V Centenario del Título de Ciudad, creada este año con motivo de los 500 años que Villena atesora este título concedido por Carlos I.

Vuelven a encabezar los desfiles de la Gran Cabalgata, con la novedad de interpretar por primera vez desfilando la marcha cívica del V Centenario del Título de Ciudad. / Información

Una pieza inédita, seleccionada en un concurso de talentos este mismo año, creada por Francisco Antonio Soler. Música y tradición, tradición y música, que se manifiestan en un triunvirato de éxito en las fiestas de Moros y Cristianos y Música.

Programa de actos

Domingo 31 de Agosto

09:45 h. Homenaje a todos los festeros fallecidos.

10:00 h. Pasacalles anunciador de las Fiestas. Finalizado el acto, se rodarán las banderas y se tocará el Himno Nacional.

11:00 h. En el Santuario Ntra. Sra. Mª de las Virtudes, Santa Misa.

17:00 h. Santa Misa Cantará el Coro del Santuario.

18:00 h. Romería.

Jueves 4 de Septiembre

19:00 h.Concierto por la Banda Municipal de Música de Villena, en el Teatro Chapí.

22:00 h. Cena de confraternidad festera en los locales de las comparsas.

01:00 h. Gran Castillo de fuegos artificiales.

Viernes 5 de Septiembre

08:00 h. Comenzarán los actos de culto. Rosario y novena a las 8:00 h. Santa Misa a las 8:30h.

12:00 h. Pregón de fiestas. Se disparará una gran traca y A continuación, la Banda Municipal interpretará el Himno-Pasodoble «Villena Festera». Finalizado este acto, dará comienzo la Fiesta del Pasodoble.

16:00 h. Gran Entrada de las comparsas de Moros y Cristianos.

Sábado 6 de Septiembre

07:00 h. Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Moros Viejos.

10:00 h. En la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, misa solemne dedicada a la juventud.

12:00 h. Guerrilla y Embajada del Moro al Cristiano.

18:00 h. Representación del contrabando.

A las 18:30 h y 19:00 h: Santo Rosario y Santa Misa

21:00 h. Gran Cabalgata de las comparsas.

Domingo 7 de Septiembre

07:00 h. Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Cristianos.

A las 8:00 h y 9:00 h. Comenzarán los actos de culto. Santa Misa.

11:00 h. Misa Solemne dedicada a los enfermos.

12:00 h. Ofrenda a la patrona.

19:00 h. Desfile de la Esperanza.

A las 19:30 h y 20:00 h. Santo rosario y Santa Misa.

23:00 h. Retreta.

00:00 h. Concierto en honor a nuestra señora María de las Virtudes.

01:00 h. Alborada en honor a nuestra señora María de las Virtudes.

01:30 h. Gran castillo de fuegos artificiales.

Lunes 8 de Septiembre

07:00 h. Diana por todas las comparsas con sus bandas de música, iniciando el desfile la comparsa de Moros Viejos.

A las 8:00 h y 9:00 h. Comenzarán los actos de culto. Santa misa.

10:30 h. Misa solemne en honor a nuestra patrona.

12:15 h. Guerrilla y Embajada del Cristiano al Moro.

18:00 h. Representación de la Conversión del Moro al Cristianismo. A continuación: Solemne Procesión.

Martes 9 de Septiembre

A partir de las 07:30 h. Inicio de la Romería de despedida de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. María de las Virtudes.

A las 8:00 h y 8:30 h. Comenzarán los actos de culto. Santa Misa

09:00 h.La Sagrada Imagen saldrá en Romería por la puerta lateral de la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol.

17:00 h. Entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas.