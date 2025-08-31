La Morenica toca el cielo de Villena

Villena es sinónimo de cultura e historia. Tras despedir los dos festivales musicales que cada verano llenan de color y sonido su Polideportivo Municipal, la ciudad da paso ahora a una tradición que se transmite de generación en generación: las esperadas y multitudinarias Fiestas de Moros y Cristianos en honor a su patrona, la Virgen de las Virtudes, un gran espectáculo respaldado por 14 comparsas que eleva la mística y la virtuosidad festera a otro nivel.

Entre las novedades, el pañuelo de este año lleva serigrafiada una V en conmemoración del quinto centenario del título de ciudad y marcado por un color azul eléctrico. Aunque los desfiles y embajadas arrancarán oficialmente el jueves 4 de septiembre, el ambiente festivo ya se dejó sentir este domingo con uno de los actos más esperados del calendario local: la esperada romería de La Morenica, que supone la llegada de la imagen a la localidad.

Un momento de la romería de La Morenica, donde la virgen fue trasladada a hombros desde su santuario hasta el corazón de Villena / Villena Cuéntame

La Virgen de las Virtudes fue trasladada a hombros de los fieles desde su santuario, en la pedanía de Las Virtudes, hasta el corazón de Villena, a las 18 horas, en un recorrido de unos siete kilómetros que volvió a congregar a miles de personas entre devotos, vecinos y festeros. La jornada comenzó temprano con un emotivo homenaje a los festeros fallecidos y un pasacalles anunciador que marcó el tono de lo que está por venir. La participación fue, como cada año, multitudinaria, reflejo del arraigo de unas fiestas que, más allá del calendario oficial, del 4 al 9 de septiembre, ya laten en cada rincón de la ciudad desde el último domingo del mes de agosto.

Durante el trayecto, los portadores se fueron turnando para cargar sobre sus hombros la imagen de la patrona, que ya reposa en la iglesia de Santiago, donde permanecerá hasta el martes 9 de septiembre, día en que regresará a su santuario en una segunda y última romería. Hasta entonces, La Morenica será testigo de unos días marcados por la pólvora, la música, la emoción y el colorido que envuelven a toda la ciudad. El pregón oficial, a cargo del párroco Carlos Flor, tendrá lugar el viernes 5 a las 12 horas y supondrá el arranque simbólico de un sentimiento colectivo que aspira a convertirse en una fiesta de Interés Turístico Internacional.