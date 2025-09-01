Aspe recupera la línea de autobús universitario tras cuatro años sin servicio

Aspe vuelve a contar con línea de autobús universitario tras cuatro años sin poder disponer de este servicio. El Ayuntamiento ha informado que el municipio vuelve a contar desde este lunes con una línea de transporte público que conecta directamente con el campus de la Universidad de Alicante.

El servicio, impulsado por la Generalitat Valenciana y puesto en marcha este lunes dentro de la nueva red de transporte del Medio y Alto Vinalopó, corresponde a la línea 10, que une Monóvar, Novelda, Aspe y Monforte del Cid con la Universidad de Alicante.

Durante el periodo lectivo, la línea dispondrá de cuatro salidas diarias desde Aspe (7:15, 8:15, 10:15 y 14:25 horas) y cinco regresos desde la Universidad (13:00, 15:15, 18:15, 19:15 y 21:15 horas).

“Recuperamos un servicio fundamental para nuestros estudiantes, que facilitará el acceso a la educación superior con una alternativa cómoda, económica y sostenible” Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha agradecido públicamente la respuesta de la Generalitat a las reiteradas reivindicaciones del Consistorio y a las reuniones mantenidas con el secretario autonómico de Transportes, Javier Sendra. “Recuperamos un servicio fundamental para nuestros estudiantes, que facilitará el acceso a la educación superior con una alternativa cómoda, económica y sostenible”, ha destacado.

Mapa del nuevo servicio del Vinalopó / INFORMACIÓN

Además, el Ayuntamiento recuerda que la línea ordinaria Aspe-Alicante también ha sido reforzada con dos nuevas expediciones, pasando de 8 a 10 salidas de ida y a 9 de vuelta.

Servicio privado complementario

De forma complementaria, y en colaboración con Campus Aspe, el Consistorio ha impulsado un servicio privado de transporte universitario que se mantendrá a prueba durante los próximos dos o tres meses, con el objetivo de evaluar su utilidad y atender posibles situaciones de saturación en la línea pública.

El Ayuntamiento de Aspe subraya que seguirá trabajando con la Generalitat Valenciana para garantizar una mejora constante en la oferta de transporte universitario y reforzar también la conexión con la ciudad de Elche.

El nuevo servicio comarcal

La Generalitat ha aumentado desde este lunes las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos del Alto y Medio Vinalopó, l'Alcoià y l'Alacantí. Así, a partir del 1 septiembre entran en funcionamiento estas mejoras en las dos de las redes de autobús interurbano de la provincia: la antigua concesión CVA-023, que desde ahora se llamará el Bus del Vinalopó, y la concesión CVA-015, que ahora será La Nueva Alcoyana.

Horarios del Bus del Vinalopó / INFORMACIÓN

Estos servicios, impulsados por la Generalitat y operados por empresas del grupo Vectalia, "ofrecerán más líneas, mejores frecuencias y una mayor conectividad a los municipios de la provincia de Alicante", según informó el pasado viernes la Generalitat. Toda la información se puede consultar en esta web.

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conectará el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante mediante 16 líneas regulares, además de dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar. Como novedad habrá conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universidad de Alicante.