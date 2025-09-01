La iniciativa de Elda contra la esclavitud que se ha localizado 150 años después

Elda contra la esclavitud... hace ya siglo y medio. La ciudad ha recuperado un episodio histórico clave con el hallazgo de un documento de 1869, que fue presentado por el político Emilio Castelar y firmado por más de 700 eldenses.

El texto, formalizado hace más de 150 años ante las Cortes Constituyentes por el que años más tarde sería presidente de la I República, pone en valor el papel que la sociedad eldense desempeñó en el seno del movimiento abolicionista del siglo XIX.

El documento de Castelar que se ha hallado 150 años después / INFORMACIÓN

De esta forma, el Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Patrimonio Histórico y junto al historiador Miguel Ángel Guill Ortega y el arqueólogo municipal Juan Carlos Márquez, ha recuperado un documento inédito que pone en valor el papel que la sociedad eldense contra la esclavitud en el siglo XIX.

Emilio Castelar / INFORMACIÓN

Así, a raíz de este hallazgo se ha realizado la obra 'Elda y Castelar contra la esclavitud: contexto de los firmantes abolicionistas eldenses de 1869', que pone en valor el papel que la sociedad eldense desempeñó en el movimiento abolicionista del siglo XIX, cuando Emilio Castelar presentó en las Cortes Constituyentes un documento respaldado por los vecinos y vecinas de Elda para reclamar su eliminación.

"Es la primera vez que encontramos a las mujeres de Elda como sujetos políticos, un hito en la historia local y nacional" Miguel Ángel Guill — Historiador

Por ello, el Consistorio ha presentado este lunes este hallazgo, destacando Miguel Ángel Guill que “es la primera vez que encontramos a las mujeres de Elda como sujetos políticos, un hito en la historia local y nacional”.

Un eldense presidente de la I República El político Emilio Castelar (Cádiz, 7 de septiembre de 1832-San Pedro del Pinatar, 25 de mayo de 1899) fue presidente de la I República entre 1873 y 1874 y tuvo una profunda relación con Elda y su comarca, por lo que se puede considerar un eldense más. Fue uno de los mejores oradores españoles, ejerciendo de político, historiador, periodista y escritor. Castelar nació en Cádiz pero en sus escritos Elda era su pueblo, su punto de referencia. A la muerte repentina de su padre, Castelar contaba sólo con siete años y su familia regresó a Elda, ciudad donde estudió y vivió su infancia. Pese a nacer fuera de casa por el exilio forzoso de su padre, siempre se consideró un eldense más, algo que reflejó en su madurez, cuando escribió el libro «Recuerdos de Elda» o «Las Fiestas de mi Pueblo». En él describía con cariño las tradiciones, costumbres y fiestas, y por este documento Elda recuerda su historia más cotidiana del siglo XIX.

Así mismo, otorga mucha información acerca de cómo era la Elda del siglo XIX: “Llama la atención que muchas personas, sobre todo mujeres, sabían leer y escribir”.

Una de las hojas con las firmas de respaldo de eldenses al escrito de Castelar / INFORMACIÓN

Guill ha explicado que se trata de “una sociedad que se aleja de las ideas conservadoras previas. El estudio revela una sociedad abierta, con un alto índice de alfabetización, que supo canalizar las ideas de libertad y progreso hacia la construcción de un futuro mejor”.

"Este documento habla de Elda y de una de sus figuras clave, Emilio Castelar, y muestra cómo nuestros antepasados alzaron la voz para luchar contra las injusticias y ese legado sigue siendo ejemplo en un mundo donde aún persisten guerras e injusticias" Iñaki Pérez — Concejal de Cultura de Elda

Por otro lado, otro detalle llamativo es que uno de los firmantes es Luis Castellanos Llobregat, quien comenzó la industria del calzado.

El edil de Patrimonio Histórico, Iñaki Pérez, ha hecho hincapié en la importancia de este documento que “habla de Elda y de una de sus figuras clave, Emilio Castelar, y muestra cómo nuestros antepasados alzaron la voz para luchar contra las injusticias y ese legado sigue siendo ejemplo en un mundo donde aún persisten guerras e injusticias”.