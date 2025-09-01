Esta es la programación de Elda para sus Fiestas Mayores

Las Fiestas Mayores de Elda 2025 arrancan el próximo sábado con la celebración de la recepción oficial a la sociedad en el Casino Eldense (20:15 horas), el pregón, a cargo de la directora del IES Monastil, Satur Rueda (a las 23:30 horas), el disparo de la Palmera (0:00 horas) y la posterior Alborada desde los Jardines del Vinalopó (1.05). Comenzará así un amplio programa de actividades y actos que se prolongarán hasta el martes 9 de septiembre. Y este lunes se ha hecho la entrega de las camisetas para el acto Correr la Traca, cuyo diseño es del artista de Alejandro Torres.

Un año más, dentro de esta programación destacan los conciertos organizados por la concejalía de Fiestas para que el público pueda disfrutar de música en directo. Los conciertos se celebrarán los días 7 y 8 de septiembre en dos espacios distintos: la explanada de Nuevo Almafrá y la Plaza Castelar. Antes, el 6 de septiembre, los DJ de Los 40 Principales Dani Moreno, San Bernardino y Aitor Belda ofrecerán una sesión especial en el primero de los espacios a partir de las 1:30 horas.

En el escenario de Nuevo Almafrá actuará el domingo 7, a partir de las 0:30 horas, el grupo Bombai con su gira '10 años contigo'. Previamente la marcha la pondrá DJ Fredy Vidal y, a partir de las 2:00 horas, DJ Toledo. Al día siguiente, 8 de septiembre, el cantante Dasoul (0:00 horas) y Tallarina On Tour (1:00 horas) llenarán de ritmo la noche eldense.

En el escenario de la Plaza Castelar actuará el 7 de septiembre la banda Efecto Mariposa, en su gira 25 aniversario, mientras que el 8 de septiembre el tributo Coldday interpretará los éxitos del grupo Coldplay. Ambos conciertos darán inicio a las 23:30 horas.

Los dos días grandes

Como es tradicional, los actos más multitudinarios del lunes 8 serán el "Correr la Traca" en honor a la Virgen de la Salud (13:15 horas desde la Plaza de la Constitución) y la Suelta de Globos desde la Plaza Mayor (13:45 horas). El martes 9, a las mismas horas, se celebrará el Correr la Traca en honor al Cristo del Buen Suceso y la Suelta de Globos.

Además de los actos religiosos, las Fiestas Mayores de Elda incluyen numerosas actividades en todos los barrios de la ciudad, con calles adornadas, juegos, verbenas, sardinadas, paellas gigantes, degustaciones y música.

Entrega de las camisetas

Por otra parte, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el concejal de Fiestas, David Guardiola, y la pregonera de las Fiestas Mayores 2025, Satur Rueda, han recibido esta mañana de manos de Ramón González, presidente de la Cofradía de los Santos Patronos, la camiseta y el pañuelo personalizados para ‘correr la traca’. La camiseta de Satur Rueda ha sido recogida por su hija Paula.