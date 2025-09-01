El río Vinalopó, completamente seco a su paso por Elda

La inusual imagen del río Vinalopó completamente seco en buena parte de su trazado por el casco urbano de Elda ha sorprendido a los ciudadanos.

La razón se debe a la acuciante falta de lluvias de los cuatro últimos meses, ni siquiera aliviada por las típicas tormentas de verano de años atrás; las tórridas temperaturas de este verano, con la concatenación de olas de calor más prolongadas y asfixiantes; y el bajo nivel freático de las aguas subterráneas por la histórica sobreexplotación de los acuíferos que alimentan al río.

El cauce del río Vinalopó a su paso por Elda está completamente seco / INFORMACIÓN

La imagen de un Vinalopó prácticamente seco, salvo por un hilillo de agua, a su paso por Elda no es nueva pero no se recuerda un cauce completamente seco, sin gota de agua ni el más mínimo rastro de humedad ni vegetación.

Y es que el agua ha dejado de fluir desde El Pantano hasta La Sismat. Y en la partida de La Jaud, donde meses atrás existía un rico y singular ecosistema de flora y fauna acuática, sólo hay ahora un secarral, ofreciendo el río la típica imagen de una árida rambla mediterránea.

La sequía, el acentuado incremento de las temperaturas y la histórica sobreexplotación de los acuíferos aceleran la conversión del río en una árida rambla mediterránea

Pero la acuciante escasez hídrica también es apreciable en la cabecera alta donde nace el río. Prueba de ello es que entre los términos de Banyeres y Beneixama por el cauce apenas discurre agua durante las últimas semanas. Hay tramos donde está completamente seco y los vecinos de la zona aseguran no haber sido testigos de una situación así desde hace al menos 30 años.

A marchas forzadas

Los ecologistas llevan más de una década advirtiendo de que el Vinalopó se está secando a marchas forzadas y anunciando que el problema se va a agravar y que el río va a terminar convirtiéndose en una rambla seca en muchos de los tramos donde todavía hoy corre el agua.

Los ecologistas llevan años reclamando medidas para recuperar el río y acabar con la sobreexplotación de los acuíferos

Para los integrantes del Observatorio del Vinalopó, el colectivo de ámbito provincial que vela por la defensa, concienciación y puesta en valor del río en sus vertientes natural, social, cultural, etnológica, económica, lúdica y turística, la única solución pasa por acabar con la sobreexplotación de los pozos y obligar a las depuradoras a que arrojen un mayor caudal de las aguas tratadas al cauce. Cosa que en los casos de Elda y Villena solo se hace, según indican los ecologistas, en las estaciones de otoño e invierno cuando cesa la demanda agrícola para riego.

Macroembalse

Precisamente la Generalitat está llevando a cabo la construcción junto al río del macroembalse de riego Salse III en Beneixama, cuyos trabajos han acelerado para tratar de reducir en cuatro meses su puesta en funcionamiento. La fecha prevista de finalización del proyecto era junio de 2026, pero el objetivo es adelantarla a febrero.

De esta manera la constructora valenciana Ocide ha atendido la petición de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama, con el objetivo de conseguir aprovechar la crecida del río Vinalopó el próximo invierno -de diciembre a marzo- antes de que llegue el verano y el caudal comience su fase decreciente, lo que impediría empezar a almacenar las aguas del Vinalopó en esta nueva infraestructura hídrica.

En la actualidad el principal abastecimiento de la Comunidad de Regantes del Valle de Benejama sigue siendo el río Vinalopó, del cual se provee mediante un azud tipo presa ubicado en el mismo cauce sobre el que también se han ejecutado obras.

Mayor capacidad

Ante la enorme irregularidad de los caudales registrados en el río a lo largo del año, resultaba fundamental aumentar la capacidad de las dos balsas de menores dimensiones -Salse I y Salse II- ya existentes en el mismo emplazamiento donde se está ejecutando la nueva actuación. En las condiciones actuales no se consigue embalsar la suficiente agua procedente del Vinalopó durante los meses invernales para hacer frente a las necesidades agrícolas de los meses estivales.

Los regantes se encuentran con la paradoja de que, llegado el verano, es necesario hacer uso de los pozos para la extracción de aguas subterráneas, cuando apenas unos meses antes han tenido que evacuar de nuevo al río el caudal captado a caballera por el azud. Todo ello con las consecuencias negativas que conlleva en materia económica y medioambiental.