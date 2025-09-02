Arrestado en Monóvar un hombre que acosaba a mujeres desde un patinete

Monóvar ha vivido días de preocupación por un caso que ha generado gran impacto social. La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de acosar sexualmente a varias vecinas mientras circulaba en patinete por las calles de la localidad. El individuo, que no reside en el municipio, fue finalmente arrestado y puesto a disposición judicial.

La operación se desarrolló gracias a la estrecha cooperación entre la Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Local de Monóvar, que durante la pasada semana mantuvo un contacto constante para trasladar cada dato recabado en el municipio. Esa coordinación permitió dar con el sospechoso y ejecutar su detención.

El dispositivo contó además con la ayuda de la Policía Local de Elda, cuya intervención fue calificada como “inestimable” por parte de las autoridades de Monóvar. La suma de esfuerzos resultó clave para cerrar la investigación en apenas unos días.

Un mensaje claro contra la violencia sexual

La Policía Local de Petrer aprovechó la ocasión para lanzar un comunicado en el que expresó su condena “rotunda” a cualquier forma de violencia sexual. Además, insistieron en que el acoso no debe normalizarse bajo ninguna circunstancia y recordaron que no se trata de “bromas”, sino de delitos que deben denunciarse de inmediato. También subrayaron la importancia de educar en respeto e igualdad desde la infancia y la necesidad de construir una sociedad libre de violencia.

Tras su arresto, el detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará las medidas a aplicar. El episodio deja en evidencia la relevancia de la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad y abre de nuevo el debate social sobre cómo combatir con firmeza la violencia sexual en el día a día.